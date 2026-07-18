Borja Iglesias pred finale SP-a je komentirao Trumpa. Na pitanje bi li mu pružio ruku, odgovorio je kroz smijeh da ne želi u zatvor. Španjolac je opet bez dlake na jeziku
Trump će dijeliti medalje, igrač Španjolske se oglasio: Dat ću mu ruku, ne želim u zatvor...
Finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine igra se od 21.00 sati u nedjelju na MetLife stadionu u New Yorku. Nakon utakmice na ceremoniji dodjele medalja bit će i kontroverzni predsjednik SAD-a Donald Trump. Uoči finala i zbog te činjenice oglasio se španjolski reprezentativac Borja Iglesias.
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Nogometaš Celte Vigo odigrao je na SP-u tek minutu u pobjedi protiv Portugala, ali njegova najnovija izjava je odjeknula. Na pitanje bi li pružio ruku Trumpu prilikom dodjele medalja dao je zanimljiv odgovor.
- Da. Ne želim da me strpaju u zatvor. Mogu dodjelu zamisliti. Nadam se da ćemo tada svi biti jako sretni i da će sve brzo proći. Ponekad treba zaboraviti ono što se dogodilo. Volio bih učiniti mnogo toga, ali stvarnost je da nemam toliku moć. Komplicirano je, rekao je uz smijeh Iglesias.
Borja Iglesias već godinama slovi za jednog od najotvorenijih španjolskih nogometaša kada je riječ o društvenim temama. Više je puta javno podržao LGBTQ+ zajednicu, govorio protiv homofobije i rasizma te isticao važnost brige o mentalnom zdravlju, smatrajući da nogomet mora biti uključiv za sve.
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