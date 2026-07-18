Trump će dijeliti medalje, igrač Španjolske se oglasio: Dat ću mu ruku, ne želim u zatvor...

Finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine igra se od 21.00 sati u nedjelju na MetLife stadionu u New Yorku. Nakon utakmice na ceremoniji dodjele medalja bit će i kontroverzni predsjednik SAD-a Donald Trump. Uoči finala i zbog te činjenice oglasio se španjolski reprezentativac Borja Iglesias.

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Nogometaš Celte Vigo odigrao je na SP-u tek minutu u pobjedi protiv Portugala, ali njegova najnovija izjava je odjeknula. Na pitanje bi li pružio ruku Trumpu prilikom dodjele medalja dao je zanimljiv odgovor.

- Da. Ne želim da me strpaju u zatvor. Mogu dodjelu zamisliti. Nadam se da ćemo tada svi biti jako sretni i da će sve brzo proći. Ponekad treba zaboraviti ono što se dogodilo. Volio bih učiniti mnogo toga, ali stvarnost je da nemam toliku moć. Komplicirano je, rekao je uz smijeh Iglesias.

Foto: JESSIE ALCHEH

Borja Iglesias već godinama slovi za jednog od najotvorenijih španjolskih nogometaša kada je riječ o društvenim temama. Više je puta javno podržao LGBTQ+ zajednicu, govorio protiv homofobije i rasizma te isticao važnost brige o mentalnom zdravlju, smatrajući da nogomet mora biti uključiv za sve.