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NA FINALU SP-A

Trump će dijeliti medalje, igrač Španjolske se oglasio: Dat ću mu ruku, ne želim u zatvor...

Piše Ivan Kužela,
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Trump će dijeliti medalje, igrač Španjolske se oglasio: Dat ću mu ruku, ne želim u zatvor...
Foto: VINCENT CARCHIETTA
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Borja Iglesias pred finale SP-a je komentirao Trumpa. Na pitanje bi li mu pružio ruku, odgovorio je kroz smijeh da ne želi u zatvor. Španjolac je opet bez dlake na jeziku

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Finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine igra se od 21.00 sati u nedjelju na MetLife stadionu u New Yorku. Nakon utakmice na ceremoniji dodjele medalja bit će i kontroverzni predsjednik SAD-a Donald Trump. Uoči finala i zbog te činjenice oglasio se španjolski reprezentativac Borja Iglesias.

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Trump kaže da nitko ne bi smio naplaćivati ​​naknadu za prolazak kroz Hormuški tjesnac. | Video: 24sata/Reuters

Nogometaš Celte Vigo odigrao je na SP-u tek minutu u pobjedi protiv Portugala, ali njegova najnovija izjava je odjeknula. Na pitanje bi li pružio ruku Trumpu prilikom dodjele medalja dao je zanimljiv odgovor.

- Da. Ne želim da me strpaju u zatvor. Mogu dodjelu zamisliti. Nadam se da ćemo tada svi biti jako sretni i da će sve brzo proći. Ponekad treba zaboraviti ono što se dogodilo. Volio bih učiniti mnogo toga, ali stvarnost je da nemam toliku moć. Komplicirano je, rekao je uz smijeh Iglesias. 

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Spain v Austria
Foto: JESSIE ALCHEH

Borja Iglesias već godinama slovi za jednog od najotvorenijih španjolskih nogometaša kada je riječ o društvenim temama. Više je puta javno podržao LGBTQ+ zajednicu, govorio protiv homofobije i rasizma te isticao važnost brige o mentalnom zdravlju, smatrajući da nogomet mora biti uključiv za sve.

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Spain v Belgium
Foto: GARY VASQUEZ

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