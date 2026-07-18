Trump je nahvalio Infantina za najskandalozniji trenutak SP-a i dodao: Opet bismo domaćinstvo

Američki predsjednik Donald Trump (80) pohvalio je predsjednika Fife Giannija Infantina (56) za, kako je rekao, "još jednu sjajnu odluku" kojom je ukinuta suspenzija američkom napadaču Folarinu Balogunu. Odluka je uslijedila nakon izravnog Trumpova poziva Infantinu i izazvala je veliku kontroverzu u nogometnom svijetu. Govoreći na prijemu u Trump Toweru u New Yorku, Trump je također kritizirao taktičke odluke engleskog izbornika Thomasa Tuchela u polufinalnom porazu od Argentine.

"Bio sam prisiljen nazvati Giannija"

Na svečanosti uoči finala Svjetskog prvenstva, kojoj je uz Infantina prisustvovao niz nogometnih uglednika, Trump se vratio na vjerojatno najkontroverzniji trenutak turnira, crveni karton Folarinu Balogunu u utakmici protiv Bosne i Hercegovine. Zbog isključenja, Balogun je trebao propustiti ključnu utakmicu osmine finala protiv Belgije, no Fifa je neuobičajenim potezom suspendirala kaznu na probni rok od godinu dana. Trump je otkrio detalje svoje uloge u tom preokretu.

‌- Ovo je bio turnir kao nijedan drugi, ispunjen žestokim natjecanjem i nezaboravnim trenucima. Vjerojatno je najnezaboravniji onaj kad su onom gospodinu dali crveni karton. I bio sam prisiljen nazvati Giannija i samo dati preporuku - rekao je Trump, a zatim se u svom stilu ispravio.

‌- Rekao sam: "Gianni, želio bih dati preporuku. Pusti dečka da igra!". Ne, nisam to rekao. Rekao sam: "Želio bih uložiti žalbu." Zapravo, nisam imao pojma što će se dogoditi.

Trump je ustvrdio da je ishod bio najbolji mogući jer je izbjegnuta kontroverza, unatoč tome što je SAD uvjerljivo izgubio od Belgije 4-1.

‌- Puno je bolje ispalo ovako jer nema kontroverze. Oni su pobijedili, a naša momčad imala je sve svoje igrače. Gianni je donio još jednu od mnogih dobrih odluka, ako malo razmislite. Nikad vam za to neće odati priznanje - dodao je Trump, stojeći pored predsjednika Fife.

Burne reakcije i upitna neovisnost Fife

Unatoč Trumpovim tvrdnjama o "izbjegnutoj kontroverzi", odluka Fife izazvala je žestoke reakcije diljem svijeta. Europska nogometna federacija (Uefa) nazvala je potez "bez presedana, neshvatljivim i neopravdanim". Belgijski izbornik Rudi Garcia izjavio je da je isprva mislio da se radi o šali, dok je njihov nogometni savez najavio "istraživanje svih mogućih opcija".

Dodatnu sumnju u nepristranost procesa bacilo je izvješće The Timesa prema kojem je odluku o ukidanju suspenzije donio sam predsjednik Fifine disciplinske komisije, Mohammad al-Kamali, bez ikakvih konzultacija sa 17 preostalih članova odbora. Sam Infantino, koji se suočava s etičkom prijavom Međunarodnom olimpijskom odboru zbog navodnog kršenja pravila o političkoj neutralnosti, u ranijoj je izjavi naglasio neovisnost Fifinih pravosudnih tijela.

"Vidio sam javne komentare o odluci neovisnog Disciplinskog odbora Fife... i želio bih ponoviti temeljno načelo upravljanja Fifom. Fifina pravosudna tijela su neovisna. Djeluju autonomno, primjenjuju Disciplinski kodeks Fife i odlučuju o slučajevima na temelju primjenjivih propisa i specifičnih činjenica", stoji u Infantinovom priopćenju objavljenom nakon što je afera eskalirala.

Foto: Evan Vucci

Kritike na račun engleske taktike

Trump se u govoru osvrnuo i na druge događaje s prvenstva, a posebno je bio kritičan prema Engleskoj nakon poraza od Argentine u polufinalu. Smatra da je izbornik Thomas Tuchel pogriješio kad je kapetana Harryja Kanea, s kojim je Trump igrao golf, povukao u obrambene zadatke.

‌- Imate sjajnog igrača u Engleskoj, s kojim sam igrao golf. Znate to, zar ne? To je Harry, koji je bio fantastičan. Mislim da su možda pogriješili kad su ga učinili obrambenim igračem - prokomentirao je Trump.

‌- Preuzeli su vodstvo, a onda su uzeli svog najboljeg igrača i stavili ga u obranu. Morate biti i malo ofenzivni, zar ne? Ali dobro, što ja znam o treniranju? Mislio sam da je to malo neobično, ali Harry je zapravo sjajan momak.

Foto: Evan Vucci

Planovi za budućnost

Oduševljen uspjehom turnira, Trump se pohvalio rekordnom posjećenošću i gledanošću te iznio svoje ideje za budućnost. Predložio je da SAD ponovno bude domaćin Svjetskog prvenstva, ali ovaj put samostalno.

‌- Trebali biste ponovno odabrati Sjedinjene Američke Države. Ovaj put ćemo izostaviti Kanadu i Meksiko - rekao je, što je izazvalo smijeh među uzvanicima.

Također je spomenuo navodnu Infantinovu ideju o zajedničkoj kandidaturi SAD-a i Kine, našalivši se kako bi igrači "imali lijepe kratke letove između utakmica". SAD je bio domaćin 78 od 104 utakmice na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, uključujući svih 12 utakmica od četvrtfinala nadalje.

SAD može opet domaćin SP-a za 12 godina

Svjetsko prvenstvo 2038. sljedeći je turnir za koji još nije objavljena zemlja domaćin. Iako bi 12-godišnji period povijesno gledano bio brz za zemlju koja želi biti domaćin dodatnog Svjetskog prvenstva, to je kutak u koji se FIFA donekle vratila dodjeljivanjem turnira za 2030. i 2034. godinu.

S obzirom na to da će se Svjetsko prvenstvo 2030. godine, povodom 100. obljetnice, održati između Afrike (Maroko), Europe (Španjolska i Portugal) i Južne Amerike (Urugvaj, Argentina, Paragvaj), a Svjetsko prvenstvo 2034. godine u Saudijskoj Arabiji (Azija), Sjeverna Amerika i Oceanija jedini su kontinenti koji ispunjavaju uvjete za domaćinstvo 2038. godine prema trenutnim pravilima FIFA-e za domaćinstvo.

- Američki san se ostvario. Ujedinili smo svijet, ujedinili smo svijet u Americi. Kad sam vam rekao da ćemo napraviti sjajno Svjetsko prvenstvo, rekli ste mi da će Amerika dočekati svijet. I doista ste dočekali svijet - rekao mu je Infantino i dodao:

- Svi koji su došli ovdje uživali su, svi koji su ostali kod kuće također su uživali. Gledajući nevjerojatne slike ovih prekrasnih gradova domaćina, navijača iz cijelog svijeta koji se okupljaju i uživaju u miru, gospodine predsjedniče, u sreći i radosti. Jer, ne znam znate li, ali službena definicija Fife je da je Fifa službeni pružatelj sreće čovječanstvu 120 godina. Pružamo radost i sreću osim ako momčad ne izgubi, naravno. I sve to, naravno, ne bi bilo moguće. I kažem ovo jer je istina. Ne trebate da vas ljudi hvale, gospodine predsjedniče, ali ovo Svjetsko prvenstvo ne bi bilo tako nevjerojatan uspjeh bez vas...

Foto: Evan Vucci

*uz korištenje AI-ja