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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Trump komentirao Dončićev trade u Lakerse: 'Ne razumijem to, najgori posao u povijesti...'

Piše Issa Kralj,
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Trump komentirao Dončićev trade u Lakerse: 'Ne razumijem to, najgori posao u povijesti...'
Foto: Borut Zivulovic
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- Možda možemo ponovno napraviti taj trade. Ja stalno ponovno pregovaram o poslovima - rekao je Trump.

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Slovenski košarkaš Luka Dončić prije nešto više od godinu i pol dana šokirao je košarkaški svijet odlaskom iz Dallas Mavericksa u LA Lakerse nakon tradea. Svoje mišljenje o tom potezu komentirao je i američki predsjednik Donald Trump koji se ovih dana nalazi u Dallasu. 

Trump je održao govor u American Airlines Centeru, domu Mavericksa, a pred govora dotaknuo se Dončićevog poteza iz veljače prošle godine. 

- Moram vam reći da ne razumijem taj trade. Taj trade nije dobar. Možda će ući u povijest kao najgori trade u povijesti sporta - komentirao je Trump. 

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Američki predsjednik ipak je zaključio kako je odlazak Babea Rutha iz Boston Red Soxa u New York Yankeese ipak na vrhu te liste, a onda je u svojem stilu komentirao:

- Možda možemo ponovno napraviti taj trade. Ja stalno ponovno pregovaram o poslovima - rekao je Trump. 

Podsjetimo, Dallas Mavericksi su u veljači prošle godine uz Dončića poslali još dvojicu igrača u LA Lakerse. Riječ je o Maxiju Kleberu i Markieffu Morrisu, a zauzvrat je dobio Anthonyja Davisa, Maxa Christieja i izbor prve runde drafta 2029. godine.

Trade nije dobro sjeo navijačima Mavericksa jer ih je Dončić samo nekoliko mjeseci ranije odveo do finala NBA. Odluka o tradeu pala je na tadašnjeg generalnog menadžera Nice Harrisona koji je u studenome prošle godine dobio otkaz.

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