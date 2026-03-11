Obavijesti

BIVŠA ZARUČNICA

FOTO Tko je Anamaria Goltes? Raskinula je zaruke s Dončićem, a par se upoznao na Krku

Anamaria Goltes je slovenska manekenka koja je s Lukom Dončićem bila u vezi deset godina, a sada je njihovoj ljubavi došao kraj. Poznati košarkaš objavio je prekid zaruka i borbu za skrbništvo nad dvije kćeri
FOTO Tko je Anamaria Goltes? Raskinula je zaruke s Dončićem, a par se upoznao na Krku
Slovenska manekenka i influencerica Anamaria Goltes godinama je bila poznata kao najveća podrška i dugogodišnja partnerica jednog od najboljih košarkaša svijeta, Luke Dončića | Foto: Instagram
