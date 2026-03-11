FOTO Tko je Anamaria Goltes? Raskinula je zaruke s Dončićem, a par se upoznao na Krku

Anamaria Goltes je slovenska manekenka koja je s Lukom Dončićem bila u vezi deset godina, a sada je njihovoj ljubavi došao kraj. Poznati košarkaš objavio je prekid zaruka i borbu za skrbništvo nad dvije kćeri
Slovenska manekenka i influencerica Anamaria Goltes godinama je bila poznata kao najveća podrška i dugogodišnja partnerica jednog od najboljih košarkaša svijeta, Luke Dončića
Slovenska manekenka i influencerica Anamaria Goltes godinama je bila poznata kao najveća podrška i dugogodišnja partnerica jednog od najboljih košarkaša svijeta, Luke Dončića
Njihova ljubavna priča započela je još u djetinjstvu, ali deset godina kasnije šokirali su javnost viješću o prekidu zaruka i borbi za skrbništvo nad njihove dvije kćeri. Tu vijest potvrdio je košarkaš za ESPN
Njihova ljubavna priča započela je još u djetinjstvu, ali deset godina kasnije šokirali su javnost viješću o prekidu zaruka i borbi za skrbništvo nad njihove dvije kćeri. Tu vijest potvrdio je košarkaš za ESPN
Ljubavna priča Luke i Anamarije započela je puno prije nego što je on postao globalna sportska zvijezda. Upoznali su se kao dvanaestogodišnjaci tijekom ljetovanja na otoku Krku u Hrvatskoj. Goltes je jednom prilikom u razgovoru s pratiteljima na Instagramu otkrila da su se i nakon tog prvog susreta nastavili družiti te da i danas imaju istu grupu prijatelja
Iako su se poznavali od djetinjstva, njihova veza službeno je započela 2016. godine. Prošli su zajedno kroz sve faze Dončićeve karijere, od njegovih početaka u Real Madridu do strelovitog uspona u NBA ligi, prvo u Dallas Mavericksima, a zatim u Los Angeles Lakersima
uka je zaprosio Anamariju na zaista poseban datum - 7. srpnja 2023. godine. Simbolika datuma 7.7. bila je jasna aluzija na broj 77 koji nosi na dresu, a romantične zaruke odigrale su se na idiličnom Bledu u Sloveniji
Anamaria Goltes, rođena 30. travnja 1998. godine u Zagorju ob Savi, uspješno je izgradila vlastitu karijeru. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani, a studij je završavala na daljinu i nakon preseljenja u Sjedinjene Američke Države
Prije nego što se posvetila modelingu, više od deset godina bavila se profesionalnim plesom. Profesionalnu manekensku karijeru započela je 2017. godine kao ambasadorica poznatog slovenskog brenda donjeg rublja Lisca. Ubrzo je potpisala za poznatu modelsku agenciju te krasila naslovnicu slovenskog izdanja časopisa Cosmopolitan i snimala kampanje za Zlatarnu Celje
Vijest o prekidu zaruka odjeknula je nakon što je Anamaria sa svog Instagram profila uklonila gotovo sve zajedničke fotografije s Dončićem. Uskoro je stigla i službena potvrda. Par, koji je u prosincu 2023. dobio prvu kćer Gabrielu, a dvije godine kasnije i drugu kćer Oliviju, našao se usred pravne bitke
Goltes je, prema pisanju američkih medija, podnijela zahtjev za alimentacijom i pokrivanjem sudskih troškova, a navodno je od svibnja 2025. s djecom boravila u Sloveniji.
Svoje kćeri volim više od ičega. Činio sam sve što je bilo u mojoj moći da tijekom sezone budu sa mnom u SAD-u, ali to nije bilo moguće. Nedavno sam donio tešku odluku da prekinem zaruke. Sve što radim - radim zbog sreće svojih kćeri i uvijek ću se boriti da budem uz njih i pružim im najbolji mogući život", poručio je slavni košarkaš za ESPN
