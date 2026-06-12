Trump neće doći na utakmicu svojeg SAD-a protiv Paragvaja

Američki predsjednik Donald Trump neće biti nazočan kada Sjedinjene Države otvore Svjetsko prvenstvo protiv Paragvaja u petak u Los Angelesu u Kaliforniji.

To je potvrdio Andrew Giuliani, izvršni direktor radne skupine za Svjetsko prvenstvo, u intervjuu za jednu radio postaju u Ujedinjenom Kraljevstvu.

- Na kraju neće prisustvovati utakmici otvaranja - rekao je Giuliani za TalkSport u četvrtak.

- Kao što smo rekli, njegov raspored je zgusnut. Ali znam da će biti zauzet tijekom cijelog ovog Svjetskog prvenstva.Mora biti u Washingtonu kasnije tijekom vikenda. U nedjelju, na svoj 80. rođendan, u Bijeloj kući je domaćin UFC Freedom 250 - kazao je Guliani.

Iako je neuobičajeno da šef države iz zemlje domaćina propusti otvaranje Svjetskog prvenstva, to nije bez presedana. Predsjednica Claudia Sheinbaum iz Meksika, suorganizatora, nije bila prisutna u četvrtak kada je njezina zemlja pobijedila Južnu Afriku 2-0.

Američku delegaciju predvodit će državni tajnik Marco Rubio, ministar prometa Sean Duffy i ministar domovinske sigurnosti Markwayne Mullin. State Department potvrdio je njihovu prisutnost u priopćenju za javnost ranije ovog tjedna.