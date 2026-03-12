Obavijesti

Sport

Komentari 6
AMERIČKI PREDSJEDNIK

Trump: Nije prikladno da Iran dođe na Svjetsko prvenstvo...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump: Nije prikladno da Iran dođe na Svjetsko prvenstvo...
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Iranski ministar sporta rekao je u srijedu da Iran ne može sudjelovati na Svjetskom prvenstvu nakon što su SAD pokrenule zračne napade zajedno s Izraelom na Teheran

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da je iranska nogometna reprezentacija dobrodošla sudjelovati na Svjetskom prvenstvu 2026., ali je rekao da smatra da nije prikladno da budu tamo zbog vlastitog života i sigurnosti.

"Iranska nogometna reprezentacija je dobrodošla na Svjetsko prvenstvo, ali stvarno ne vjerujem da je prikladno da budu tamo, zbog bojazni za vlastite živote i sigurnost", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu.

Iranski ministar sporta rekao je u srijedu da Iran ne može sudjelovati na Svjetskom prvenstvu nakon što su SAD pokrenule zračne napade zajedno s Izraelom na Teheran.

Svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija održat će se u SAD-u, Kanadi i Meksiku od 11. lipnja do 19. srpnja 2026. Iran je trebao igrati utakmice u Los Angelesu i Seattleu u skupini s Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
VIDEO Liga prvaka: Real 'razbio' City, Valverde briljirao! PSG u sjajnoj utakmici srušio Chelsea
OSMINA FINALA LP

VIDEO Liga prvaka: Real 'razbio' City, Valverde briljirao! PSG u sjajnoj utakmici srušio Chelsea

Real Madrid je s 3-0 pobijedio Manchester City. Valverde je zabio prekrasan hat-trick u prvom dijelu i tako je ostalo. Vinicius je promašio penal. PSG je pobijedio Chelsea 5-2, a Bodo je rasturio Sporting 3-0
FOTO Ivana Knoll nastupa na utakmici 'vatrenih' u Americi!
SPREMA SE SPEKTAKL

FOTO Ivana Knoll nastupa na utakmici 'vatrenih' u Americi!

Ivana Knoll, najpoznatija hrvatska navijačica, na svojem je profilu objavila da će upravo ona biti zadužena za glazbeni program u poluvremenu prijateljske utakmice između Hrvatske i Kolumbije 27. ožujka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026