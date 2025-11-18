Trump opet zaprijetio: Uzet ću domaćinstvo nekim gradovima ako treba. Gianni, zar nećemo?

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je uzburkao javnost uoči Svjetskog nogometnog prvenstva 2026., zaprijetivši u ponedjeljak a bi pojedinim gradovima domaćinima mogao oduzeti pravo na organizaciju utakmica. Kao glavni razlog naveo je sigurnosne probleme.

Ovo nije prvi put da Trump iznosi ovakve prijetnje. Tijekom svog mandata, koji je započeo u siječnju ove godine, već je ranije spominjao mogućnost premještanja utakmica iz gradova kojima upravljaju demokrati, a koje smatra leglom kriminala i nestabilnosti. U svojem posljednjem istupu, održanom u ponedjeljak, bio je izravan, istaknuvši kako neće oklijevati poduzeti drastične korake ako procijeni da sigurnost navijača i timova nije na najvišoj razini.

Foto: Evelyn Hockstein

Podsjetimo, američki predsjednik u lipnju je izveo članove Nacionalne garde u Los Angeles, a ističe kako je spreman i na potez više.

- Policija nam je rekla kako ne bi mogli uvesti red bez pomoći države. Da nismo otišli u lipnju, sad bi imali veliki problem u Los Angelesu. Napravili smo odličan posao i kada bih mislio da postoji bilo kakav problem, pitao bih Giannija da preseli domaćinstvo u drugi grad. U SAD-u imamo puno gradova koji bi rado bili domaćini - rekao je Trump i nastavio...

- U Seattleu imamo komunističku gradonačelnicu. Moram reći, gledao sam je proteklog vikenda i pomislio sam da imamo još jednu 'ljepoticu'. Gianni, mogu li reći da ćemo preseliti turnir tamo gdje će ga ljudi cijeniti i osigurati?

Foto: Evelyn Hockstein

Infantino baš i nije dao entuzijastični odgovor, već je pokušao "izgladiti" situaciju.

- Sigurnost je broj jedan kriterij za sigurno Svjetsko prvenstvo. Vidim da ljudi vjeruju SAD-u kao domaćinu zbog rekordne prodaje ulaznica, koje smo prodali u skoro dva milijuna primjeraka. Ljudi koji dolaze na SP znaju kako dolaze na siguran turnir. To je odgovornost vlade SAD-a i svi zajedno radimo da navijači diljem svijeta mogu uživati u sigurnom iskustvu.