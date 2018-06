Trump u Bijeloj kući ne prima osvajače Super Bowla Eaglese

Philadelphia Eaglesi, osvajači posljednjeg Super Bowla, trebali su u utorak biti primljeni u Bijeloj kući. Tradicija nalaže da osvajači naslova iz najvećih američkih sportova dolaze na primanje kod predsjednika, ali sad će ta tradicija biti prekinuta.

Naime, Donald Trump je pozvao Eaglese, ali je samo mali broj igrača potvrdio svoj dolazak kod Trumpa. Zbog toga je on odlučio otkazati ovo primanje.

The Philadelphia Eagles Football Team was invited to the White House. Unfortunately, only a small number of players decided to come, and we canceled the event. Staying in the Locker Room for the playing of our National Anthem is as disrespectful to our country as kneeling. Sorry!