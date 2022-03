Trušček uoči FNC-ovog spektakla u Zaboku: 'Janković je hrabar, borio se s Čečenima, kao i ja'

U subotu, 26. ožujka, s početkom u 19 sati održat će se peta priredba FNC-a u Sportskoj dvorani Zabok gdje će se gledateljima htjeti dokazati mnogi regionalni borbi, ali i legende scene poput Ivice 'Terrora' Truščeka kojeg čeka meč protiv borca iz beogradskog Fight Company Teama koji je već bio u kavezu FNC-a, Aleksandra Jankovića.

- Poslao sam mu privatno poruku hoće li se boriti. Rekao sam mu ako neće, da ja to neću nikada nikome reći. Ni ti bi to napravio. On mi je rekao da bi se borio protiv 10 "mene", a ne protiv jednoga. I kada mu se pogleda skor... išao je po Rusiji, borio se protiv Čečena protiv kojih je gubio isto kao i ja, nažalost. Ali, on je hrabar, velik, jak, brz, mlad i naravno da je prihvatio izazov. Sad smo tu gdje jesmo, blizu borbe - rekao nam je, između ostalog, 'Terror'.

MMA spektakl na rasporedu je u subotu, 26. ožujka, s početkom u 19 sati, a ulaznice i dalje možete nabaviti putem sustava 'Eventim', dok ćete PPV moći kupiti putem platforme 'FNC.tv' po cijeni od 29 kuna, a sve ćete moći popratiti i kupnjom mjesečne ili godišnje pretplate na 24sata PLUS+ sadržaj, kao što je bilo omogućeno i prije osječke priredbe.

Nadalje, prelimsi će i dalje biti dostupni besplatno putem YouTube kanala 24sata, dok će se glavne borbe večeri prenositi putem već spomenutih platforma. Do priredbe je još malo, a kao i uvijek pod okriljem FNC-a nas zasigurno očekuje pravi 'vatromet'.