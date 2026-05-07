Obavijesti

Sport

Komentari 0
ATP 100

Tsitsipas 'leti' iz Rima, poznato kad će igrati Prižmić i Đoković

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Tsitsipas 'leti' iz Rima, poznato kad će igrati Prižmić i Đoković
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Tsitsipas opet razočarao, ispao u prvom kolu Rima! Hrvatski tenisači briljiraju - Čilić i Prižmić prošli dalje. Prižmić u petak igra protiv Đokovića, hoće li ga iznenaditi

Admiral

Loša forma grčkog tenisača Stefanosa Tsitsipasa, trenutačno tek 75. igrača na svijetu, se nastavila i u Rimu gdje je poražen u meču prvog kola protiv Čeha Tomaša Machača.

Sa 6-4, 7-6(4) slavio je Machač čime je osigurao meč drugog kola protiv ruskog tenisača Danila Medvjedeva. Mogao je Machač i lakše riješiti ovaj dvoboj u svoju korist, ali je kod 5-4 u drugom setu propustio servis za pobjedu. Tsitsipas je u tom trenutku napravio jedini break u meču, ali je nešto kasnije pokleknuo u tie-breaku čime je po treći put, na posljednja četiri ATP turnira, ispao u prvom kolu.

Madrid Open
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Četvrtak je bio uspješan dan za hrvatske tenisače pa su prvo kolo preskočili Marin Čilić i Dino Prižmić. Čili je pobijedio američkog tenisača Marcosa Girona sa 7-5, 6-4, dok je Prižmić nastavio meč od dana ranije te je nadjačao Mađara Martona Fucsovicsa sa 6-4, 6-3.

Od ranije je bilo poznato da je idući suparnik Prižmića srpski tenisač Novak Đoković, a sada je poznato da će njih dvojica na teren u petak. Njihov je meč na rasporedu kao treći na središnjem terenu, a prije njih će svoje dvoboje odigrati Šwiatek i McNally s početkom u 11 sati, dok je potom na programu njemački derbi Zvereva i Altmaiera.

Prižmiću i Đokoviću će to biti drugi međusobni meč u karijeri. Premijerni je prije dvije godine na Australian Openu dobio Đoković sa 6-2, 6-7(5), 6-3, 6-4. Čilić će meč drugog kola protiv Valentina Vacherota odigrati u subotu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
Najseksi odbojkašica na svijetu raspametila fanove zamamnim fotkama. 'Ne brinite, prave su'
ODUSTALA OD KARIJERE

Najseksi odbojkašica na svijetu raspametila fanove zamamnim fotkama. 'Ne brinite, prave su'

Kayla Simmons (30) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
Junak Arsenala često je branio suprugu od gnjusnih komentara
FOTO: SRAMOTNA PROVOKACIJA

Junak Arsenala često je branio suprugu od gnjusnih komentara

Declan Rice i supruga Lauren Fryer skupa su od 17. godine, imaju sina Judea, a njihova veza slovi za jednu od najstabilnijih u svijetu nogometa. Međutim, engleski reprezentativac često ju je javno morao braniti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026