Tsitsipas 'leti' iz Rima, poznato kad će igrati Prižmić i Đoković

Loša forma grčkog tenisača Stefanosa Tsitsipasa, trenutačno tek 75. igrača na svijetu, se nastavila i u Rimu gdje je poražen u meču prvog kola protiv Čeha Tomaša Machača.

Sa 6-4, 7-6(4) slavio je Machač čime je osigurao meč drugog kola protiv ruskog tenisača Danila Medvjedeva. Mogao je Machač i lakše riješiti ovaj dvoboj u svoju korist, ali je kod 5-4 u drugom setu propustio servis za pobjedu. Tsitsipas je u tom trenutku napravio jedini break u meču, ali je nešto kasnije pokleknuo u tie-breaku čime je po treći put, na posljednja četiri ATP turnira, ispao u prvom kolu.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Četvrtak je bio uspješan dan za hrvatske tenisače pa su prvo kolo preskočili Marin Čilić i Dino Prižmić. Čili je pobijedio američkog tenisača Marcosa Girona sa 7-5, 6-4, dok je Prižmić nastavio meč od dana ranije te je nadjačao Mađara Martona Fucsovicsa sa 6-4, 6-3.

Od ranije je bilo poznato da je idući suparnik Prižmića srpski tenisač Novak Đoković, a sada je poznato da će njih dvojica na teren u petak. Njihov je meč na rasporedu kao treći na središnjem terenu, a prije njih će svoje dvoboje odigrati Šwiatek i McNally s početkom u 11 sati, dok je potom na programu njemački derbi Zvereva i Altmaiera.

Prižmiću i Đokoviću će to biti drugi međusobni meč u karijeri. Premijerni je prije dvije godine na Australian Openu dobio Đoković sa 6-2, 6-7(5), 6-3, 6-4. Čilić će meč drugog kola protiv Valentina Vacherota odigrati u subotu.