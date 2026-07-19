Tsitsipas osvojio turnir nakon godinu i pol dana velike krize

Grčki tenisač Stefanos Tsitsipas osvojio je naslov na ATP turniru u Gstaadu u Švicarskoj, nakon što je u finalu pobijedio belgijskog igrača Rafaela Collignona sa 6-4, 6-7 (3), 6-3 Meč između Collignona i Tsitsipasa, 42. i 85. igrača svijeta, trajao je dva sata i 17 minuta.

Ovo je 13. ATP trofej u karijeri 27-godišnjeg grčkog igrača,ali prvi od veljače prošle godine, kada je pobijedio u Dubaiju.Dvadesetsedmogodišnji Atenjanin pao je ove godine na 85. mjesto na svjetskoj ljestvici, nakon što je 2021. godine dosegao najbolji plasman u karijeri, treće mjesto na svjetskoj ljestvici.

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Također je igrao i izgubio dva Grand Slam finala, na Roland Garrosu 2021. i Australian Openu 2023.Stefanos Tsitsipas također je osvojio ATP finale 2019. u Londonu, među osam najboljih igrača na svijetu, te tri puta Monte Carlo Masters 1000 (2021., 2022., 2024.).

Za Collignona je, s druge strane, finale u Gstaadu bio prvi nastup u finalu na ATP Touru. Turnir u Gstaadu igrao se na zemljanoj podlozi, a nagradni fond iznosio je 612.620 eura.

Rubljevu titula u Bastadu

Rus Andrej Rubljev pobjednik je ATP teniskog turnira serije 250 u švedskom Bastadu nakon što je u finalu pobijedio Talijana Luciana Darderija sa 6-4, 6-3.

Bio je to okršaj prvog i drugog nositelja, a Rubljov je stigao do pobjede nakon 77 minuta igre.

- Osjećam se sjajno. Pobjeda ovdje po drugi put je poseban osjećaj. Sretan sam što sam uspio dobro odraditi ovaj tjedan i osvojiti naslov - kazao je Rubljov koji je u Bastadu trijumfirao i 2023. godine.

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Ovo je 18. turnirska pobjeda za 28-godišnjeg Rusa, prva nakon skoro 17 mjeseci i slavlja u Dohi prošle godine, dok četiri godine stariji Talijan ostaje s pet titula.

"Bilo je hladno, oblačno i loptica teška. Teren je jako mokar, pa su uvjeti bili izrazito drugačiji nego jučer kada je bilo vjetrovito i sunčano. Danas su bili teški uvjeti. Bilo je više razmjena, drugačiji tenis. Na kraju smo oboje imali šanse, posebno u prvom setu. Samo sam ja imao malo više sreće u važnim trenucima i uspio sam ih preokrenuti," dodao je.