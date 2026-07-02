Tu je i Mbappé postao svjetska klasa. Na betonsko igralište u opasni kvart dolaze silni skauti

Dok svjetla Eiffelovog tornja obasjavaju grad ljubavi, u njegovoj sjeni, na betonskim igralištima pariških predgrađa, rađa se drugačija vrsta magije, a njeni se rezultati upravo vide na Svjetskom nogometnom prvenstvu u liku Kyliana Mbappéa. U takozvanim banlieuesima, radničkim četvrtima oblikovanim imigracijom i socijalnim izazovima, nogomet nije samo igra.

On je izlaz, jezik, način života i, za rijetke sretnike, karta za bijeg. Iz tog naizgled surovog okruženja izrasla je cijela generacija nogometnih superzvijezda koje su Francusku pretvorile u dominantnu silu, a Pariz u neospornu svjetsku prijestolnicu nogometnih talenata.

Priča o uspjehu francuske reprezentacije neraskidivo je vezana za ove četvrti. Igrači poput Paula Pogbe, Kingsleyja Comana i, naravno, Mbappéa, svoje su nevjerojatne vještine brusili ne na savršeno pokošenim travnjacima, već na asfaltu, između zgrada, u kavezima gdje pravila diktira ulica. Upravo je ta sirova energija, dokumentirana u filmovima poput kultnog "Ballon sur Bitume" (Nogomet na betonu), ključ za razumijevanje fenomena koji je promijenio moderni nogomet.

Foto: Derajinski Daniel/ABACA

Mentalitet stvoren na ulici

Dokumentarac "Ballon sur Bitume" otvara prozor u svijet koji je za mnoge nepristupačan. Prikazuje kulturu u kojoj je tehnika postala oružje za preživljavanje. Riyad Mahrez, jedan od heroja filma koji je odrastao u pariškom predgrađu Sarcelles, savršeno sažima filozofiju uličnog nogometa.

‌- Kad živiš u tim naseljima, stalno si vani. Roditelji nisu toliko strogi i puštaju te da se igraš, a igranje po cijele dane pomaže ti da usavršiš dribling i tehniku. Mislim da zato najbolji tehničari dolaze s ulice - objasnio je Mahrez.

No beton ne brusi samo tehniku, on kali karakter. Utakmice su često brutalne, ispunjene provokacijama i psihološkim igrama. Jesse Adang, jedan od redatelja filma, objašnjava da je to okruženje koje igrače čini čvršćima i priprema ih za pritisak profesionalnog nogometa.

‌- Samo ti se žele uvući u glavu i izbaciti te iz takta. Ulični nogomet može biti grub. Dobacivanja, provokacije, sve je to psihološki element. Ponekad na turnirima možeš čuti kako viču stvari poput 'ubij ga'. Mi smo odrasli s tim. Zato kad postaneš profesionalac i suočiš se sa suparnikom, znaš da moraš samo odigrati pas i napraviti razliku - pojašnjava Adang.

Ta filozofija "ubij ili ćeš biti ubijen", kako je opisuju u dokumentarcu, usađuje pobjednički mentalitet. U siromašnim četvrtima, gdje su prilike rijetke, pobjeda na terenu donosi poštovanje.

Bondy: Srce nogometne revolucije

Nijedno predgrađe ne simbolizira ovaj fenomen bolje od Bondyja, smještenog u departmanu Seine-Saint-Denis, poznatom po broju 93. Ovdje, gdje je odrastao Kylian Mbappé, nogomet je postao sinonim za nadu. Dokumentarac "93 Famille", snimljen u suradnji s Copa90, ne prikazuje Mbappéa samo kao nogometnog prvaka, već kao inspiraciju za cijelu zajednicu.

U filmu se pojavljuju i drugi uspješni pojedinci iz Bondyja - glazbenik Ichon, dizajnerica Aïssé N'Diaye, fotograf Marvin Bonheur - koji svjedoče o kreativnoj energiji koja se rađa unatoč teškim uvjetima. Mbappé, čiji je otac Wilfried bio trener u lokalnom klubu AS Bondy, predstavlja ostvarenje sna za tisuće djece. Njegova priča, od betonskih terena do finala Svjetskog prvenstva, postala je mit koji pokreće nove generacije. On sam u filmu objašnjava kako ga je "93" oblikovao ne samo kao nogometaša, već i kao čovjeka.

Foto: VINCENT CARCHIETTA

Potraga za dijamantima

Golema koncentracija talenta na tako malom području; Ile-de-France regija dom je za više od 12 milijuna ljudi; pretvorila je pariška predgrađa u El Dorado za nogometne skaute. Glavni skaut PSG-a, Pierre Reynaud, potvrđuje da svi znaju gdje treba tražiti. Skauti iz cijele Europe dolaze gledati utakmice mlađih kategorija, pa čak i neformalne ulične turnire, nadajući se da će otkriti "novog Mbappéa", nude im i viziju gdje i kako ih školovati. Međutim ovaj sustav ima i svoju tamnu stranu. Louis Saha, bivši francuski reprezentativac, upozorava na opasnosti koje vrebaju.

‌- Imao sam nekoliko prijatelja talentiranijih od mene, sposobnih za velike stvari, ali donijeli su pogrešne odluke, upoznali krive ljude. I onda je prekasno - rekao je Saha.

Treneri poput Gaela Diarre iz kluba ES Nanterre brinu se da je novac postao glavna motivacija, kako za igrače tako i za roditelje, potiskujući strast prema igri. Pritisak je ogroman, a sustav često brutalno "ispljune" one koji ne uspiju, ostavljajući ih s osjećajem neuspjeha. Klubovi poput Paris FC-a naglašavaju da je njihov cilj stvoriti ne samo uspješne nogometaše, već prije svega snažne pojedince spremne za životne izazove. To je nužno u okruženju gdje je put do uspjeha rezerviran za manjinu, a san o profesionalnoj karijeri ostaje nedostižan za veliku većinu dječaka koji svakodnevno trče pariškim betonom.

Foto: Le Figaro

*uz korištenje AI-ja