Tuđman ga je volio, medalju na OI osvojio slomljenih rebara...

Bivšeg proslavljenog hrvatskog boksača, kasnije HDZ-ovog saborskog zastupnika i prvog čovjeka Autokluba Siget Damira Škaru (59), radnica je optužila za silovanje.

Uhitili su ga u srijedu ujutro na ulasku u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine, prvi je javio Dnevnik.hr i dodao kako je Škaro ženi, nekoliko sati nakon što ga je prijavila policiji, slao prijeteće poruke i nudio 80.000 eura za šutnju.

450 mečeva, 350 nokauta

Tko je u sportskom svijetu Damir Škaro? Oni malo stariji sjetit će se vrhunskog boksača za kojeg je dosta ljudi mislilo da će osvojiti zlatnu olimpijsku medalju i da će poharati svjetsku boksačku scenu ulaskom u profesionalce.

Rođeni Zagrepčanin porijeklom iz Hercegovine u svojoj je karijeri imao 450 mečeva i samo 12 poraza. U tih 450 mečeva imao je čak 350 nokauta.

Trenirati je počeo još u srednjoj školi, a da će imati veliku karijeru potvrdio je na prvenstvu Balkana 1977. gdje je u konkurenciji juniora u Ateni osvojio zlatnu medalju u polusrednjoj kategoriji.

Rivalstvo s Hillom

Medalje na državnoj razini ne treba ni nabrajati.

Na međunarodnoj se sceni potvrdio 1986. broncom na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, a dvije godine kasnije je na Olimpijskim igrama u Seoulu osvojio također brončanu medalju. Puno mu je ta medalja značila zbog pozadine cijele priče.

Naime, njegov najveći rival bio je Amerikanac Virgil Hill iz Missourija. Ovaj gorostas od gotova dva metra izluđivao je Škaru koji za njega nije imao rješenja - sve do Seoula. Pobijedio ga je Hill u četvrtfinalu Olimpijskih igara 1984. u Los Angelesu, baš kada je hrvatski boksač bio nadomak odličja.

Razbijena rebra i arkada, ali osmijeh od uha do uha

Ipak, u Južnoj Koreji Škaro ga je pobijedio, ali bio je to tvrd meč u kojem mu je Hill ozlijedio rebra i razbio arkadu. Liječnici su Škari zabranili daljnje napore jer je bio preiscrpljen i "iskasapljen" pa je morao odustati od turnira i zadovoljiti se broncom.

Foto: Screenshot/youtube

S tom broncom ušao je u laskavo društvo Ante Josipovića i Mate Parlova koji su do danas ostali jedini Hrvati s olimpijskim odličjem u boksu.

Pregled odličja

Višestruki je državni prvak u boksu - Nositelj je brončane olimpijske medalje iz Seoula 1988.

Sudionik XXII. Olimpijskih igara u Moskvi 1980. i XXIII. Olimpijskih igara u Los Angelesu 1984.

Prvak Balkana 1983. i 1984.

Osvajač brončane medalje na Svjetskom prvenstvu 1986. u Renou

Pobjednik je Mediteranskih igara 1987.

Osvajač srebrne medalje na Svjetskom kupu u Beogradu 1987.

Tuđman ga je obožavao

Damir Škaro boksačku je javnost iznenadio ritualima prije borbi.

Svoj je mir pronalazio tako da bi kleknuo, prekrižio se i izmolio molitvu, baš onako kako su to radili Brazilci. Često je zbog toga bio kažnjavan.

U devedesetima nije skrivao svoju političku pripadnost. Priključio se Franji Tuđmanu i HDZ-u i podupirao je ideju o stvaranju neovisne hrvatske države. Škaro je stao uz Zvonu Bobana na kultnoj utakmici Dinama i Zvezde kada je bivši kapetan "vatrenih" udario jugoslavenskog policajca.

- To je pokazatelj da će hrvatski sportaši uvijek stati uz svoj narod - rekao je tada oduševljeni Škaro.

Ubrzo je počela velikosrpska agresija na Hrvatsku, a Škaro je na Svjetskom karate prvenstvu u SAD-u 1991. organizirao prosvjed i štrajk glađu ispred zgrade Ujedinjenih naroda. Uz Škaru, koji je bio voditelj reprezentacije, bilo je i pet tisuća ljudi, uglavnom hrvatskih iseljenika, a pridružili su mu se i Dražen Petrović i Stojko Vranković koji su cijelom događaju dali novu dimenziju.

Nakon povratka iz Amerike, Škaro je otišao na prvu crtu bojišnice, pomagao je vojnicima i pokušavao im podići moral. Naš je boksač sa sportašima osnovao sportsku satniju koja je vojnike opskrbljivala namirnicama i opremom.

Foto: screenshot/HRT

'Napao me s leđa'

Kasnije se bacio u politiku i sudjelovao je u trećem sazivu Hrvatskog sabora.

Prva ovosezonska emisija 'Provjereno' ovoga četvrtka donosi šokantnu ispovijest zaposlenice najvećeg hrvatskog autokluba koja optužuje svoga šefa za silovanje. Fizički neusporedivo jači od nje, bivši boksački olimpijac, tvrdi ona, nije posustajao u namjeri da dobije što želi, a što se više odupirala, priča da je on bio agresivniji.

- Napao me s leđa, primio oko struka i nabio na sebe. U tom trenutku mi je ruku stavio u grudnjak. Obje ruke stavio iza leđa, stavio me u klinč, s lijevom rukom je držao moje obje ruke, situacija je bila da se nisam mogla istrgnuti. Molila sam ga da prestane, onda mi je rekao da nemam ja što govorit da prekine i da će on raditi što hoće - prepričala je žena za 'Provjereno'.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Škaro ističe dobre odnose s premijerom Plenkovićem i predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, koja mu je čak pisala recenziju knjige. Više od svega ističe ljubav prema Bogu.

Velik broj njegovih statusa na društvenim mrežama vjerskog je karaktera.