Tucak će imati zadnju šansu za filmsku priču. Evo tko bi mogao biti njegov nasljednik na klupi

I dalje sam gladan kao prvog dana, a to želim do zadnjeg dana mog mandata. On će sigurno biti na kraju Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028. godine, to više nema nikakve dileme, više nemam snage niti mogu više, a i zdravlje mi je malo izraubano.

Ivica Tucak (56), najdugovječniji izbornik 'barakuda', ali općenito u hrvatskom ekipnom loptačkom sportu, za malo više od dvije godine odradit će zadnju utakmicu kao izbornik Hrvatske. Istina, nije prošlo ni pola olimpijade (četverogodišnje razdoblje između dvaju olimpijskih igara), no nakon toliko vremena i ovakva najava, pa i za nekoliko godina unaprijed, barem malo mora odjeknuti.

Opet, iznenađujuća toliko i nije. Koliko god u javnim istupima ponavljao da je jednako željan i motiviran kao i na početku mandata, u svakom ljudskom biću kad-tad mora se pojaviti nešto što se zove zasićenje. Poslom, okruženjem, pa i ljudima, to je sasvim prirodno i normalno jer ljudska bića nisu roboti niti će biti, da ne zazovemo vraga u ovim vremenima. Novi izazovi i izlazak iz zone komfora s vremena na vrijeme čista su ljudska potreba, poriv, ništa drugo. Uostalom, uoči Olimpijskih igara u Parizu Tucak je odbio jedan takav izazov s Kinom, čija je ponuda, za vaterpolske pojmove, "izuvala" iz cipela. No, Tucak je odlučio ostati na vrhu svijeta s Hrvatskom, pritom ugrozivši i ono važnije od svih milijuna - zdravlje.

Vremeplov, pak, vraćamo na rujan 2012. godine. Ratko Rudić otišao je kao olimpijski pobjednik u Londonu i za nasljednika predložio jednog od mnogih mu pomoćnika. Da ste tad pitali 42-godišnjeg Tucka dokad će trajati... Ma, vama ostavljamo odgovor na maštu. Uglavnom, preuzeti klupu nakon svjetske trenerske veličine kakva je Rudić, već je izazov koji nije za svakoga, no Tucak je medaljama uspio čak i nadmašiti učitelja. Već na prvom velikom natjecanju, Svjetskom prvenstvu u Barceloni 2013. osvojio je medalju - broncu, a prvo od tri velika zlata na SP-u u Budimpešti 2017. godine. Drugo je stiglo na Europskom prvenstvu u Splitu 2022. godine i treće na SP-u u Dohi pretprošle godine. Ukupno je osvojio deset medalja s velikih natjecanja, po čemu je rekorder među hrvatskim izbornicima u olimpijskim ekipnim loptačkim sportovima.

Ipak, jedno mu zlato nedostaje. Olimpijsko, naravno. To je Tuckov nedosanjani san. Srbija je dvaput Hrvatskoj priuštila srebro oko vrata, u Rio de Janeiru i Parizu. Nakon Pariza, koji je trebao biti taj, zlatan, pogotovo je trebalo smoći snage nastaviti dalje. Los Angeles, dakle, bit će zadnja Tuckova prilika, možda, bude li sreće, i materijal za filmsku priču.

Sukno, Marelja, Fatović, Kobešćak...

Tko bi mogao nastaviti njegovim stopama? Za dvije i pol godine čovjek stigne promijeniti sport, od plivača postati vaterpolist, a kamoli predvidjeti ovakve stvari. Jure Marelja (46) Tuckova je desna ruka godinama, čovjek koji je potpuno "unutra" i koji zna kako osvajati jer to radi sa splitskim Jadranom, no u trenutnoj situaciji jedno ime možda bismo htjeli vidjeti na klupi "barakuda" ispred ostalih. On je Sandro Sukno (35). Majstor koji je kao trener odmah počeo nadoknađivati ono što je izgubio u igračkoj karijeri, koju su prerano zaustavili zdravstveni problemi. I on je bio nekad Tuckov prvi asistent, a danas je na vrhu vrhova, na klupi Pro Recca. Vjekoslav Kobešćak (52) i Elvis Fatović (54) na OI-ju u Londonu bili su Rudićevi pomoćnici, obojica su trenerski "creme de la creme", Fatović je bio dugogodišnji izbornik Australije, sad je trener Olympiacosa, Kobešćak je trenutno izbornik Francuske i zadnje desetljeće trener Juga, no nekako slutimo da se njihove preferencije možda neće poklapati. A ne treba zanemariti ni trenerski napredak Igora Hinića (50), koji će nakon sjajnog posla s Primorjem, sljedeće sezone preuzeti talijanski Trieste ili Hrvoja Koljanina, koji u trenerskom CV-ju ima i epizodu u Olympiacosu, ali potencijalno i neke druge prepreke za izbornički posao. U svakom slučaju, na sljedeća tri velika turnira, SP-u u Budimpešti 2027. godine te EP-u 2028. i OI-ju u Los Angelesu, 'barakude' će voditi Ivica Tucak.

Medalje Ivice Tucka na klupi Hrvatske: