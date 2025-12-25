Tucak kao Djed Mraz, igrači se dodaju kuglicama! Evo kako je vaterpolski savez čestitao Božić

Hrvatski vaterpolski savez na Badnjak je razveselio svoje pratitelje na društvenim mrežama objavivši originalnu i duhovitu božićnu čestitku. Umjesto klasičnih fotografija, naše "barakude" i "barakudice" pokazale su svoju opuštenu stranu, zamijenivši vaterpolske lopte božićnim rekvizitima i tako na najbolji mogući način zaželjele sretne blagdane svojim vjernim navijačima.

"Ovo je naš poklon vama, uživajte!", stoji u kratkom opisu objave koja je u kratkom roku prikupila brojne pozitivne reakcije. Serija fotografija i kratki video prikazuju hrvatske vaterpolske reprezentativce i reprezentativke u dosad neviđenom izdanju. Najveću pažnju privukao je izbornik muške seniorske reprezentacije, Ivica Tucak, koji je spremno uskočio u kostim Djeda Mraza i s ruba bazena davao upute svojim igračima.

No, ni igrači nisu zaostajali s kreativnošću. Umjesto žestokih dvoboja u vodi, mogli smo vidjeti kako dodaju božićne kuglice, jedu medenjake i poziraju s velikim lizalicama. Jedan od reprezentativaca čak je bio odjeven u vilenjaka, što je dodatno nasmijalo pratitelje. Ženska reprezentacija, naše "barakudice", također je sudjelovala u veselju s kapicama Djeda Mraza, šireći blagdanski duh iz bazena. Reakcije navijača bile su fantastične, a komentari su bili ispunjeni smijehom i lijepim željama.

Ova simpatična objava dolazi kao kratak, ali zaslužen predah u iznimno gustom rasporedu za hrvatske vaterpoliste. Iako su blagdani, za njih nema puno odmora jer ih već krajem godine i početkom sljedeće očekuju veliki izazovi. Muška reprezentacija, koja je nedavno, sedamnaestog prosinca, upisala pobjedu protiv Mađarske u Szegedu, nastavlja s pripremama za Europsko prvenstvo koje će se održati u Beogradu od desetog do dvadeset i petog siječnja 2026. godine. Već nakon Božića, "barakude" očekuju prijateljske utakmice protiv Turske, Nizozemske i ponovno Mađarske.