Tucak nakon revijalne pobjede: Sve ovo je mentalno 'ubijanje' igrača, mojih suradnika i mene

Nemam što bitno posebno zadovoljan. Odradili smo utakmicu, ono što je bilo sportski, odradili smo našu dužnost, započeo je izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak nakon što su 'barakude' slavile protiv Kanade 13-5 i izborile utakmicu za deveto mjesto protiv Australije.

Taj će se susret igrati u četvrtak, 27. srpnja, s početkom u 3.30 iza ponoći, ali daleko je to od natjecateljskog žara.

- Naravno da nama mjesto nije ovdje, u ovom dijelu, ali tako su se posložile kockice. Sad moramo to odraditi, to smo i učinili, te nemam što zamjeriti igračima. No, kad me već pitate, onda moram samo reći kako uopće ne vidim smisao ovih utakmica. Ovo je mentalno "ubijanje" i igrača i mene i mojih suradnika. Ne mislim samo na Hrvatsku, nego općenito, zašto više "stojimo" ovdje, igramo ove utakmice. Ako prvih šest mjesta vodi na sljedeće svjetsko prvenstvo, ne znam čemu uopće ove sadomazohističke utakmice - rekao je izbornik Tucak pa zaključio:

Foto: GONZALO FUENTES

- Svatko tko se bavio sportom zna kako je kada se izgubi eliminacijski susret. Ide se kući i to je to. Ostaje nam ovdje sada još jedna utakmica. To je dužnost, moramo to odraditi na maksimumu, dužnost prema nama samima. Kako će završiti, bili 9. ili 10. neće ništa bitnije promijeniti. Ostaje dojam da nismo ovdje bili pravi, nedostajalo je malo, to "nešto", ono se svelo na tu jednu loptu u nokaut fazi. Moramo vidjeti što je to bilo u toj jednoj lopti.

Jedan od boljih igrača u Fukuoki je Zvonimir Butić koji je bio najbolji pojedinac protiv Kanade.

- Nažalost, zbog rezultata ne mogu biti nikako zadovoljan. Osobno su mene, prvenstveno izbornik, a onda cijela momčad primili kao da sam tu već pet godina. S te strane mi je puno lakše nego da su, ne znam, malo "čvršći" prema meni. Ovo je jedno veliko iskustvo meni osobno, ali isto tako svima nama jedno upozorenje pred onim što slijedi, a to su vrlo skoro i Europsko prvenstvo i opet, novo Svjetsko prvenstvo. Prvi je zadatak što se hitnije kvalificirati za Pariz.

Priliku je dobio i Toni Popadić na golu koji je koji je pokazao da nema straha za hrvatski gol ni kad nema Marka Bijača.

- Kada se igra za Hrvatsku, nije uopće bitno gdje, kada, za što i protiv koga, tu nema dvojbe je li teško ili ne. Žao nam je jasno zbog te utakmice protiv Crne Gore. Još nam je mislim postalo teže nakon odgledanog videa, prospavane noći, kada smo "odvrtjeli" film. Stvarno smo im, uz dužno poštovanje prema Crnoj Gori, previše toga poklonili mi sami. Međutim, ako iz ovog izvučemo pouke, ako ovo bude dobra škola, onda će biti i neka korist. Naravno, mi svaku utakmicu želimo pobijediti, to će sada nažalost biti za 9. mjesto, ali idemo to odraditi kako treba. Potom nas čeka jako dugačka sezona, klupska i reprezentativna, a na koncu i Olimpijske igre u Parizu kao šećer na kraju. Nadam se da ćemo tu biti i najbolji - zaključio je golman 'barakuda'.