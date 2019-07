Tucak: Nijemcima komplimenti, a Španjolsku pobjeđujemo...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Laganog više nema. Nije da nam je bilo lagano uopće protiv Njemačke u četvrtfinalu (10-8), ali mislili smo primarno na ime i snagu protivnika. Hrvatska je u polufinalu Svjetskog prvenstva sedmi put zaredom i za treće uzastopno finale morat će u četvrtak pobijediti Španjolsku.

- Najbitnije je to da se utakmica izvukla. No nismo igrali onako kako možemo iako ne mogu reći loše. To je uvjetovano težinom utakmice i snagom protivnika. Rekao sam da Njemačka nije bezazlena reprezentacija. Strašno mi je drago da se pojavljuje jedna ovakva reprezentacija, zbog svjetskog vaterpola. Komplimenti Nijemcima. Bili su utakmici do samog kraja - uvodno će izbornik Ivica Tucak.

Izvukli obranom

Nismo ipak očekivali takvo što nakon što smo s tri gola otvorili drugo poluvrijeme?

- Mi smo počeli lošije, no onda pokazali ono što smo htjeli i došli na 7-3, međutim, nakon toga smo primili nekoliko neopreznih golova. To si ne smijemo dopustiti. No drago mi je da utakmica bila ovakva. Izuzetno dobro po nas da smo odigrali jednu ovako stresnu utakmicu. Naš prvi i osnovni cilj ovdje je ostvaren, borba za medalju. Sljedeći cilj jest najvažniji, ulazak u finale, vađenje vize za Tokio i pokušaj obrane zlata. Sve to znamo od prvog dana, po to smo ovdje došli. Vjerujem da imamo snage to i ostvariti.

A od snage na dva metra puca Josip Vrlić. Čudo jedno kako se igra sa svojim čuvarima.

- To je ta faza ispadanja, kada je svaka utakmica teška, nije bitno s kim igraš. Danas smo to izvukli obrambeno, odigrali jednu odličnu obranu na čelu s Markom Bijačem na golu - misli naša riječka hrid.

- Normalno je da smo u utakmicu ušli nervozno, ova je utakmica puno nosila, u slučaju poraza praktički bismo išli kući. Očekivali smo ovakvu utakmicu, no stvarno je bila teška. Nema odmora, sutra odmah počinjemo s pripremom za Španjolsku. Možda i bolje da smo sada odigrali jednu ovako tešku utakmicu jer dosad smo sve odradili bez većih problema. Mislim da je ovo dobra uvertira za polufinale - dodao je naš branič silovitog šuta Hrvoje Benić.

Vjerujem u pobjedu

Sedam minuta prije kraja Njemačka je izjednačila na 7-7, ali onda se s dva gola ukazao zamjenik isključenog kapetana Bušlje, Maro Joković.

- Jedino čime možemo biti zadovoljni jest prolazak u polufinale. Apsolutno ništa od onog što smo se dogovorili nije funkcioniralo, odnosno nismo se držali dogovorenog. Ušli smo premekano i premlako. Oni su pokazali zavidno zajedništvo na čemu im čestitam.

Valjda ćemo i mi Španjolci u četvrtak od 10 sati, ali samo na dobrom otporu.

- To je utakmica koja nama znači sve. Tako će i oni u nju ući. Imaju nekoliko sjajnih igrača. Danas su dali nekoliko golova s pozicije centra i na to ćemo morati obratiti pozornost. Jaka je to reprezentacija koja je odnijela srebro s prošlog Europskog prvenstva. Ove godine smo ih pobijedili dva puta. U Beogradu relativno glatko prije otprilike svega tri tjedna. No to ništa ne znači. Otprilike znamo što igraju i što će pokušati odigrati s nama. Vjerujem da ćemo utakmicu pobijediti. Nema druge nego vjerovati. Želim pobjedu, kao što je žele i svi dečki, to je sigurno - zaključio je onaj čije se želje moraju slušati, izbornik Tucak.