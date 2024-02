Tucak o dočeku: 'Nije zbog nas, nego ljudi. Ja više volim sjediti u restoranu uz tamburaše'

Momci idu doma, neka uživaju sa svojim prijateljima, zaslužili su. Ono što sam rekao je ta nespretnost koja se jučer dogodila, započeo je izbornik hrvatskih vaterpolista Ivica Tucak nakon povratka 'barakuda' iz Dohe sa svjetskim zlatom.

Podsjetimo, doček je organiziran u Zračnoj luci Franjo Tuđman, a na njemu je bilo stotinjak ljudi. Grad Zagreb nije organizirao veći doček, ali napravili su to Split i Dubrovnik dan kasnije.

- Nama to nije potrebno, vjerujte mi, ni meni to ne treba. Više volim sjediti u restoranu uz tamburaše s prijateljima, to je zbog ljudi koji nas vole. Zamislite koji je odjek u javnosti ako sam ja primio 3500, 4000 poruka. Žao mi je zbog ljudi koji žele pozdraviti momke - objasnio je Tucak pa zaključio:

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Žao mi je da ljudi nisu bili u prilici pozdraviti Marka i Lorena, zbog nas samih to je najmanji problem. Zbog djece koja su stigla na aerodrom, to je bit svake medalje. Što će ti zlatna medalja ako ne privuče djecu i mlade u sport. Da sutra netko želi biti novi Luka Modrić, neki Marko Bijač, Bojan Bogdanović, Damir Martin, to je poruka sporta.

Podsjetimo, u Splitu doček počinje na Rivi u 16 sati, dok je u Dubrovniku na Stradunu doček od 16 sati i 30 minuta.