MINI PRIPREME

Tucak okuplja 'barakude' prvi put nakon SP-a: Na popisu još jedna velika nada iz Juga

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Singapur: Svjetsko vaterpolsko prvenstvo: Hrvatska - SAD | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

Izbornik Tucak pozvao je 23 igrača, standardnu okosnicu uz one koji su ljetos ili nešto prije bili u reprezentaciju, no jedno je ime ipak potpuno novo, za nas ne i iznenađenje

Tri mjeseca nakon ovoljetnog Svjetskog prvenstva u Singapuru okupit će se hrvatska vaterpolska reprezentacija. Ivica Tucak imat će "barakude" na okupu u Zagrebu 3. i 4. studenog, kao početak priprema za Europsko prvenstvo u Beogradu u siječnju.

Izbornik Tucak pozvao je 23 igrača, standardnu okosnicu uz one koji su ljetos ili nešto prije bili u reprezentaciju, no jedno je ime ipak potpuno novo, za nas ne i iznenađenje. Među "barakude" ulazi Ante Jerković (18), sjajni ljevoruki mladić iz dubrovačkog Juga, tek odnedavno punoljetan.

Plan je odraditi četiri treninga pa u nastavak klupske sezone.

Golmani: Marko Bijač, Toni Popadić, Mauro Ivan Čubranić

Centri: Josip Vrlić, Luka Lončar, Branimir Herceg, Viktor Tončinić

Braniči: Rino Burić, Matias Biljaka, Filip Kržić, Roko Akrap

Vanjski: MArko Žuvela, Luka Bukić, Loren Fatović, Ante Vukičević, Franko Lazić, Konstantin Harkov, Zvonimir Butić, Andrija Bašić, Vlaho Pavlić, Maro Šušić, Ante Jerković, Tin Brubnjak

