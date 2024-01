Tucak opet okupio vaterpoliste: Imamo snage da izborimo OI

Jedan, dva, tri, četiri, pet. Pet slobodnih dana imali su hrvatski vaterpolisti između finala Europskog prvenstva i okupljanja za pripreme uoči Svjetskog prvenstva u Dohi (5. - 18. veljače).

Jedva dovoljno za vidjeti obitelj, prijatelje, možda ih zagrliti, poljubiti. Zaboraviti poraz u finalu od Španjolske? Nemoguće. Bazen sigurno neko vrijeme uopće ne bi željeli vidjeti, ali moraju žele li na Olimpijske igre u Pariz.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Nakon nekoliko dana odmora, idemo dalje jer čekaju nas novi izazovi. Sve ono što je bilo jučer, moramo ostaviti iza sebe. Danas moramo biti bolji nego jučer, a sutra bolji nego danas. To je jedini put u sportu. Biti ponosni na učinjeno te puni htijenja, želje i samopouzdanja okrenuti se novim izazovima. Čeka nas velika obveza, Svjetsko prvenstvo u Dohi na kojem se ‘vadi’ viza za Pariz odnosno Olimpijske igre i to je je naš prvi u Dohi. Vjerujem da imamo snage i kvalitete za to - poručio je izbornik Ivica Tucak.

U ovih pet dana Hrvatski vaterpolski savez uspio je pronaći i lokaciju za pripreme. 'Barakude' će se do 27. siječnja pripremati u Rovinju, gdje će biti 17 igrača. Potom reprezentacija putuje u Dubai, gdje će zajednički trenirati s Talijanima i Grcima. Od prvotnog popisa, novo je ime golman Primorja Mauro Ivan Čubranić, pa sada izbornik ima čak četiri golmana.

Prvu utakmicu Svjetskog prvenstva Hrvatska igra 5. veljače protiv Australije, potom slijedi Španjolska te JAR. Prvi u skupini izravno će u četvrtfinale, drugi i treći u osminu finala u kojoj se naša skupina križa sa skupinom B (Grčka, Francuska, Kina, Brazil). Ulazak u četvrtfinale trebao bi jamčiti plasman na Olimpijske igre.

Golmani: Marko Bijač, Ivan Mauro Čubranić, Mate Anić, Jerko Jurlina

Centri: Josip Vrlić, Ivan Krapić, Luka Lončar

Braniči: Rino Burić, Matias Biljaka, Marko Žuvela

Vanjski: Konstantin Harkov, Filip Kržić, Franko Lazić, Zvonimir Butić, Ante Vukičević, Jerko Marinić Kragić, Loren Fatović