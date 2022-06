Tucak: Ovo smo iščupali srcem i ogromnom željom. Radujem se

Japan prvi, Hrvatska i Grčka na drugom mjestu. Zanimljiv pogled na skupinu vaterpolskog Svjetskog prvenstva u Debrecenu, ali uz debelo "ali".

Hrvatska i Grčka remizirale su u prvom kolu (8-8), pa će simpatični Japanci do četvrtka noćiti na vrhu skupine. Dok ih ne skine i Hrvatska kada pobijedi Njemačku, a ne sumnjamo ni u grčku pobjedu nad Japancima. I onda, u zadnjem kolu, hrvatsko-grčki lov na gol-razliku i prvo mjesto, koje donosi izravan plasman u četvrtfinale. Pa i više od toga, no o tom potom.

- Ovaj smo bod iščupali ogromnom željom i srcem - bila je prva impresija izbornika Ivice Tucka.

- Vrlo očekivano, tijekom utakmice se među igračima primijetio grč, no to se momcima ne može zamjeriti. Ipak je ovo prva utakmica Svjetskog prvenstva. Zaista me raduje pokazana volja i želja. Turnir je tek počeo, očekuju nas još ove dvije utakmice u skupini. Ovo je veliko iskustvo za ove momke, sve je i dalje otvoreno i idemo korak po korak.

Od lošeg početka (1-4) Hrvatska je imala i napad za pobjedu, no i ovaj je bod ogroman za ovu reprezentaciju sa šest debitanata na velikom natjecanju. I, vjerovali ili ne, samo su nam debitanti zabijali!

- Bilo je tvrdo, teško i u grču, pogotovo prva četvrtina, što je i razumljivo s obzirom da imamo toliki broj debitanata i mladih igrača. Čim smo se pribrali i počeli igrati našu igru već u drugoj četvrtini smo se vratili u utakmicu. Iako smo cijelo vrijeme lovili rezultat nismo se ni u jednom trenutku predali ni psihološki i mentalno pali. Na kraju smo dobili i šansu za pobjedu, zadnji napad. Žao nam je što ga nismo iskoristili i pobijedili, žao nama je kao i svaki puta kada izgubimo. No, imamo taj bod iz ove prve utakmice i sada se već okrećemo prema sljedećim suparnicima, Nijemcima - poručio je kapetan Ivan Krapić.

