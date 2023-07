Tucak: Pa ovo je za ne vjerovati, dovode te do ludila! Crna Gora? Pa nevjerojatno što su izgubili

Hrvatska je odradila zadaću zvanu Japan. Nije bila rutinska ni lagana, štoviše, trebalo je potrošiti dobar dio energije da preplivamo brze Japance. Na kraju, uz seriju 5-0 krajem treće četvrtine, rezultatski sa 17-12 pa ćemo s drugog mjesta u osminu finala i ondje u nedjelju igrati protiv Crne Gore od 10 sati.

- S Japancima je uvijek nezgodno, a na kraju padnu. No za ne povjerovati je ta njihova energija, plivanje, dovode te do ludila, do kraja mogućnosti. Najbitnije je da smo pobijedili i ostali fokusirani. I Mađare su držali u egalu tri četvrtine. Potrošili smo se junački, fizički i mentalno iako smo znali da nam utakmica ništa nije nosila. Da smo dobili, išli bismo drugim putem u nokaut-fazi, ovako ćemo na Crnu Goru - rekao je izbornik Ivica Tucak.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na Japance se nema potrebe više vraćati, već okrenuti onomu što slijedi prije nedjeljnog ručka. Crnogorci su, iako su utakmicu protiv Srbije otvorili s 5-0, izgubili nakon izvođenja peteraca (15-17), te su s trećeg mjesta prošli dalje. A napravimo li mi i korak dalje, u četvrtfinalu će nas čekati Grčka.

- Ako itko poznaje Crnogorce, znam ih ja. Bio sam trener Jadrana. Poštujem tu mladu ekipu, izbornika Gojkovića koji je bio moj kapetan. Bilo bi mi draže da smo se susreli u polufinalu, a ne već u osmini finala, prvoj eliminacijskoj utakmici. Nemamo puno vremena za odmor, moramo se resetirati. Rekao sam igračima i prije utakmice da imamo ili Srbiju i Italiju na putu do polufinala ili Crnu Goru i Grčku. Odabrali smo ovaj put, sportski kako i treba do kraja. Crnogorci imaju aduta, ali su pokazali da imaju i mana. Gledao sam utakmicu sa Srbijom, pa dominirali su dvije i pol četvrtine i nevjerojatno mi je da su na kraju izgubili - završio je izbornik.