Tucak poludio: 'Dok ljudi umiru od gladi, Vinicius ima milijardu eura. Nemojte me zaj**avati!'

Ivica Tucak okupio je vaterpoliste te će krenuti s pripremama za Europsko prvenstvo koje se igra u siječnju u Beogradu. Prije same objave popisa gostovao je na Lood podkastu gdje je bez dlake na jeziku komentirao društvene nepravde i iskrivljene vrijednosti u sportu. Posebno se dotaknuo suludih plaća koje zarađuju nogometaši te kako to uopće ne razumije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:21 ivicu tucka dočekali u šibeniku | Video: 24sata/Hrvoje Jelavić/PIXSELL

- Sjedim sa, mogu reći mojim prijateljem, doktorom Stipom Jadrijevićem. Što taj čovjek radi u životu, što on prolazi. Spašava ljude, vadi jetre, transplantira. I onda ovaj ovamo ima milijarde eura jer nabija loptu nogom, ono smijurija - rekao je Tucak pa dodao:

- Kako će sve ovo skupa završiti, ovo ludilo u kojem živimo, ovaj nerazmjer. Ovamo ratovi, ovamo sranja, ubojstva... Ovamo ovaj igra nogomet i zarađuje sto milijardi. Nekakav Vinicius, uz dužno poštovanje dečku, momku... zarađuje takve novce. Pa gdje je ovo došlo, nemojte me za**bavati! Što se počelo događati? Ajde milijun, dva, pet... ili deset nečega. I sam sam sportaš i znam što je potrebno za uspjeh. Ali ovaj zarađuje milijardu, a ovamo ljudi umiru od gladi. Smijurija vremena u kojem živimo.

Hrvatski vaterpolo reprezentativci na pripremama u Puli | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Luku Modrića izbornik vaterpolske reprezentacije iskoristio je kao pozitivan primjer, a kritizirao je i društvene mreže.

- Spomenut ćemo našeg proslavljenog Luku Modrića. Svi bi željeli biti Luka Modrić. Ali ne može svatko biti Luka Modrić, to je jasno. To nije problem djece. Jasno da dijete ima svoje snove i želi biti Luka Modrić. To je poruka koju Luka Modrić svojim životnim putem šalje. Uspjeh, kako iz jedne male sredine napraviti to što je on napravio. Ali ne može svatko biti Modrić i onda danas imaš roditelje koji žrtvuju i obrazovanje i one osnovne, temeljne vrijednosti. Na kraju je jedan od njih milijun Luka, a ostalih 999.999.999 je negdje završilo, ne naravno svi, na krivom putu - rekao je pa dodao o društvenim mrežama:

- U vrijeme ovih nekakvih društvenih mreža, ovog ludila, objava, ja bih nazvao ciganluka. Danas svatko ima potrebu objaviti nešto na društvenim mrežama. Znaš ono, ako si otputovao negdje, obišao nešto, proveo se. Ako nisi objavio, kao da nisi bio. To je meni toliko jadno, bijedno, grozno.