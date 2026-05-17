Tucak progovorio o Beogradu i Srbima: Nikada neću nekoga mrziti. Nacionalnost je drugo...

Izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak u travnju je najavio kako će se oprostiti od 'barakuda' nakon Olimpijskih igra 2028. Tucak je sada boravio u Istri gdje je bio jedan od gostiju Simposara i u velikom intervjuu za Sportal progovorio o vječnom rivalstvu između Hrvatske i Srbije u vaterpolu, kao i odnosu s bivšim srpskim izbornikom Dejanom Savićem, ali i o razdoblju njegove igračke karijere kada je prije rata bio igrač Crvene zvezde.

- To sam rekao milijun puta, Beograd je grad u koji se uvijek rado vraćam i u kojem imam milijun svojih dragih i velikih prijatelja. Ondje se osjećam lijepo i osjećam se dobro. Svi ti moji prijatelji iz Beograda kad god mogu moji su gosti u Šibeniku, odemo malo brodom, pojedemo ribu i to je nešto što nam nitko ne može oduzeti - izjavio je Tucak.

Istaknuo je da je ponosan Hrvat, ali da nikada neće mrziti nekoga jer je Srbin.

- Svoju domovinu volim najviše na svijetu, ja sam Hrvat i ponosan sam na tu činjenicu, ali isto tako nikada u životu neću sebi dopustiti da mrzim nekoga zato što je Srbin. Nikada u životu. Za mene je prijatelj prijatelj, čovjek čovjek, a nacionalnost je nešto drugo - rekao je za Sportal.