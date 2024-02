Tucak: Te gluposti da naši igrači nemaju hrabrosti... Mi smo velesila, nitko ne može osporiti!

Bila je to drama i spektakl za pamćenje kakav i priliči vaterpolskim divovima kao što su Hrvatska i Srbija. Toliko boli su nam zadali prethodnih godina u završnicama najvećih natjecanja, ali vremena su se promijenila.

Barakude su u čudesnoj utakmici pobijedile Srbiju 15-13 i plasirale se u polufinale Svjetskog prvenstva u Dohi! Igrač utakmice bio je senzacionalni Marko Bijač koji je skupio deset obrana i u krucijalnim trenucima skinuo dva peterca. Proradila je i haubica Lorena Fatovića koji je utrpao četiri gola.

Foto: David Damnjanovic/PIXSELL

Izbornik Ivica Tucak blistao je od sreće nakon pobjede protiv velikog rivala, ali još ništa nismo napravili. Naravno, kada smo već dogurali ovako daleko, cilj je medalja.

- Činjenica i argument je da smo uz Italiju, Španjolsku i ako prođe Mađarska, stalno među te četiri reprezentacije koje su igrale polufinale na Euru u Zagrebu i Splitu, u tri smo mi bili u Budimpešti. Strašno ponosan sam da smo uz smjenu generacije koju smo napravili nakon OI u Tokiju ostali velesila vaterpolska, to nam više nitko ne može osporiti. Dogodi se neki posrtaj, ali to te tjera da budeš bolji i jači. Ova snaga i karakter koju su igrači pokazali nakon one velike potrošnje na Euru u Hrvatskoj, meni je to strašno drago i ponosan što imam ovakve divne dečke. Nekad izgubiš i dobiješ, mogli smo danas i izgubiti, to je bilo u jednoj lopti, ali sam ponosan što imam ovakve momke, tu sinergiju između njih i nas. Baš sam ispunjen srećom, to je nevjerojatno - rekao je oduševljeni izbornik Ivica Tucak.

Foto: David Damnjanovic/PIXSELL

Bila je to dramatična utakmica. Reprezentacije su se izmjenjivale u vodstvu, ali naši vaterpolisti su se odvojili u posljednjoj četvrtini zahvaljujući sjajnom Marku Bijaču koji je skinuo dva peterca.

- Bili smo u remiju, jednu loptu promašiš pa imaju kontru. Zatvorili smo što smo trebali zatvoriti, Bijač je bio odličan na golu, igrač više je bio sjajan. Ono što sam govorio, nisam htio ulaziti u neke gluposti da igrači nemaju odlučnosti i hrabrosti, imaju itekako. Želim da igrač više ima glavu i rep, da se razigra do kraja. To su svi detalji, čestitam Srbiji da jednoj fer i korektnoj borbi. Bila je jedna predivna utakmica, kao što je s njima.

Što je bio ključ pobjede?

- Limitirali smo Mandića, ali mora ti onda negdje procuriti. Skautirali smo to i igrača više, nije bila fenomenalna utakmica, ali rekao bih minus pet.

Foto: David Damnjanovic/PIXSELL

Jerko Marinić-Kragić odigrao je sjajnu utakmicu u obrani, ali je bio i naša ključna figura kod igrača više. Podijelio je nekoliko asistencija.

- Nošeni tom atmosferom i kvalitetnom igrom s Europskog prvenstva znali smo da možemo doći do polufinala. Svi smo najavili da ćemo se boriti za Olimpijske igre i da nećemo posustati. Teško je doći i reći da ćemo osvojiti medalju ili biti svjetski prvaci, ali napravili smo veliki korak. Pokazali smo da vrijedimo, da možemo, da smo među četiri najbolje ekipe na svijetu i vjerujem da do kraja možemo pokazati još bolju igru i osvojiti medalju. Igrat ćemo protiv Mađarske koja je pojačana s tri-četiri igrača i neće nam biti lako. Kada gledate po imenima, oni su najbolja momčad na svijetu. Bacamo se na glavu, ginemo za reprezentaciju i nadamo se finalu. Svi smo bili tu, Lazić je odigrao stvarno dobru utakmicu. Žrtvovao se za ekipu, pogotovo obrambeno. Odradio je lavovski posao i dao gol kada se lomila utakmica - rekao je Marinić-Kragić.