Tucak: To nam je najvažnija utakmica Svjetskog prvenstva! Moramo na Olimpijske igre

Rovinj - Zagreb - Dubai - Doha. Četiri grada u deset dana. U prvome su hrvatski vaterpolisti počeli pripreme za Svjetsko prvenstvo, u drugome ih nastavili, prema trećemu će danas poletjeti, a u zadnjemu će idućega ponedjeljka odigrati prvu utakmicu protiv Australije (11.30).

Pokretanje videa ... Dubrovnik i bazen Gruž za vaterpolski Euro | Video: Šime Fabris/Dubrovački vjesnik

- Naša najvažnija utakmica turnira - bez puno razmišljanja uoči polaska istaknuo je izbornik Ivica Tucak.

- Ovo nam je sada važnije i od Europskog prvenstva na kojemu nismo ostvarili prvi i osnovni cilj, a to su Olimpijske igre u Parizu. Imamo dvije promjene u odnosu na EP, nema Popadića i Bukića koji su obavili operativne zahvate, a s nama su kapetan Krapić i drugi golman Mate Anić.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Uz Australiju, u skupini s Hrvatskom još je JAR te Španjolci, koji nakon EP-a ne da dolaze u istom sastavu, nego u još jačem s obzirom da im se vraća branič Famera. Radije ih ne bismo uopće vidjeli neko vrijeme, ali susrest ćemo se opet u drugom kolu i, vjerujemo, odlučivati o prvome mjestu koje donosi izravan plasman u četvrtfinale. A četvrtfinale donosi i mjesto u Parizu. Drugo i treće mjesto donosi osminu finala, u kojoj se naša skupina križa sa skupinom u kojoj su Grčka, Brazil, Francuska i Kina. Sve i da ne uspijemo do prvoga mjesta, vjerujemo...

- Da nam plasman na Olimpijske igre neće pobjeći - uvjeren je i kapetan Krapić, koji je tijekom Eura bio na klupi kao dio stožera, dok je kapetansku ulogu odrađivao Marko Bijač.

- Odradio je i bolje! Za mene je ova uloga bila drugačija, ali trudio sam se da budem podrška, da bude pozitiva, naboj i nadam se da sam pridonio da rezultat bude dobar iako je mogao biti i bolji.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Iduća tri dana 'barakude' će provesti u katarskom susjedstvu, u Dubaiju odakle će 2. veljače odletjeti u Dohu. Plan je...

- Odigrat ćemo tri trening-utakmice s Talijanima i Grcima te odraditi još dva treninga. Moramo biti spremni za Australiju, gledali smo njene utakmice s turnira uoči Božića u Sardiniji protiv Italije, Francuske i Crne Gore, ali i našu sa SP-a u Fukuoki gdje smo je dobili u dvoboju za deveto mjesto.

Glede Australije, na njenoj klupi više nije Elvis Fatović, nema više ni najboljeg igrača i kapetana Aarona Youngera (nije bio ni u Fukuoki), ali sada je tu... Hrvat! Ljevoruki Dubrovčanin, bivši jugaš i američki student Jacob Merčep (25) koji je s hrvatskom juniorskom reprezentacijom bio svjetski prvak 2017. godine, dobio je australsku putovnicu i debitirat će za Sharkse.

- Nije to više ona reprezentacija pod Fatovićem, ali uvijek su plivački moćni, puno igrača uplivava kao drugi centar. Moramo ih svesti u pozicijsku igru - spremio je taktiku Tucak.

- Igrači su svjesno što nam je činiti u Dohi, ono što je bilo, završilo je. Ostat će lijepo sjećanje na to srebro i žal za zlatom jer smo imali sve u svojim rukama. Iskustvo me uči da kod hvatanja olimpijske vize počevši od Trsta za Rio de Janeiro kada su Rumunji skoro šokirali Talijane pa Rotterdama gdje su nas skoro Rusi uvijek postoji opreznost. Ali Hrvatska mora biti na Olimpijskim igrama, to je prvi cilj, a onda ćemo razmišljati za dalje.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mađarska, čija je mladost oduševila u Zagrebu doguravši do polufinala, vratila je najveće zvijezde i najbolje igrače, u skoro najboljim sastavima u Dohu će i ostali kandidati za medalju, a taj se krug na Svjetskom prvenstvu još i proširio za jednu vrlo ozbiljnu reprezentaciju - SAD.

- Sve europske reprezentacije uz Amerikance stanu zaista u jedan gol, to smo vidjeli i sada na Euru. Ako uspijemo ostvariti prvi cilj, onda će sljedeći biti medalja - bez okolišanja, kao i uvijek kada je Hrvatska u pitanju, poručio je kapetan Krapić.

Golmani: Marko Bijač, Mate Anić

Centri: Josip Vrlić, Ivan Krapić, Luka Lončar

Braniči: Rino Burić, Matias Biljaka, Marko Žuvela

Vanjski: Konstantin Harkov, Filip Kržić, Franko Lazić, Zvonimir Butić, Ante Vukičević, Jerko Marinić Kragić, Loren Fatović

Raspored u skupini:

1. kolo, ponedjeljak, 5. veljače: Hrvatska - Australija (11.30 hrvatsko vrijeme)

2. kolo, srijeda, 7. veljače: Španjolska - Hrvatska (17.00 hrvatsko vrijeme)

3. kolo, petak, 9. veljače: Južna Afrika - Hrvatska (14.00 hrvatsko vrijeme)