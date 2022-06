Tucak: Uopće me ne zanima u kakvom su Nijemci sastavu. Oni su nam 10 posto važniji no Grci

Hrvatske vaterpoliste u četvrtak (18 sati) na Svjetskom prvenstvu u Mađarskoj čeka druga utakmica u grupnoj fazi natjecanja, u kojoj će izabranici Ivice Tucka u Debrecenu odmjeriti snage s reprezentacijom Njemačke, a samo pobjeda donosi ostanak u utrci za prvo mjesto i izravan plasman u četvrtfinale.

Hrvatska je u prvom kolu remizirala s Grčkom (8-8), dok je Njemačka poražena od Japana (11-12).

POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje hrvatskih vaterpolista

- Rekao sam igračima da je ova utakmica za barem 10 posto važnija nego što je bila Grčka i svaka naredna će tako biti. Ne interesira me uopće u kakvom su sastavu. Znam kakvi su, vjerujem da smo kvalitetnija reprezentacija od Njemačke i to moramo pokazati. Moramo tu utakmicu pobijediti, to je sljedeći korak i onda ćemo se, ako sve prođe kako želimo, okrenuti sljedećem protivniku - rekao je izbornik Ivica Tucak najavljujući dvoboj protiv pomlađene reprezentacije Njemačke.

- Od zadnjih par godina ovo je možda i najlošija ekipa, ali promijenili su trenera, Petar Porobić je sad na klupi. Mlada su ekipa, ali sigurno nisu ekipa koju možemo podcijeniti. Mi i ne bi smjeli ni trebali nikoga podcijeniti, s obzirom na to da smo mlada momčad - izjavio je 26-godišnji hrvatski reprezentativac Andrija Bašić te dodao:

- Vjerujem da ćemo se pripremiti, da ćemo dati sve od sebe i da nam ta Njemačka neće predstavljati neki veliki problem nego, dapače, da će nam biti odlična priprema za Japan i ostalo što nas čeka.

Hrvatska i Grčka će kao favoriti ući u preostale utakmice u skupini, a za konačan plasman će biti važan svaki pogodak, jer bi gol-razlika mogla biti odlučujuća u borbi za izravan plasman u četvrtfinale. No, izbornik o tome ne razmišlja.

- U ovom trenutku ništa nije riješeno niti negativno, niti pozitivno. Još se svašta može dogoditi. Možemo, ne daj Bože, i negdje kiksati pa iskomplicirati sve ovo što smo napravili. Fokus je na utakmici protiv Njemačke, odigrati maksimalno koliko možemo, utakmicu pobijediti, a onda ćemo ići korak dalje - poručio je Tucak.

Nakon prvog kola Japan je vodeći na ljestvici sa dva boda, Hrvatska i Grčka imaju po jedan, a Njemačka je bez bodova.

Dvoboj Grčke i Japana je na rasporedu u četvrtak od 19.30 sati.

