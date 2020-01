Tucak utučen, Lončar je jasan: Moramo nešto mijenjati za OI

Teška, tvrda, kako smo očekivali u polufinalu. Nažalost otišla je na stranu Španjolaca, zasluženo su pobijedili te nemam nikakvih prigovora. Igrali smo muški, ali koštale su nas situacije koje smo izradili i na kraju nisu završile u golu. Sve je to bilo oko glave Pineda, a sve što je otišlo sa strane bio je gol. Ostavili smo srce unutra, ovaj zadnji gol na isteku napada iz pokrivene situacije od ruke, u sportu je to tako - njima je ušlo, nama ne, objasnio je nakon utakmice izbornik 'barakuda' Ivica Tucak.

Španjolska zona opet nam je stvarala velike probleme, u prvoj smo četvrtini zabili jedan gol što je bilo dovoljno za vodstvo, ali kad su Španjolci počeli zabijati u nastavku, stvari su se zakomplicirale. Tresli smo grede kao od šale, a ono što je išlo u okvir uglavnom je išlo oko glave Pineda što mu i nije bilo teško obraniti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Očekivali smo ovo što će i biti, način na koji će igrati. Imali smo dvije tri dobro izrađene situacije. Gol Bušlje, gol Miloša, bilo je teško probijati postavljene blokove. Tužan sam i ja, svi smo tužni... Boli što smo izradili prilike, što smo odmah u startu imali priliku preko malog Vukičevića, Pinedo mu je obranio, pa vratnica... Ali igračima generalno nemam što zamjeriti, borili su se lavovski, možda jedina zamjerka što je previše šuteva išlo pored glave Pineda, tamo gdje je on najbolji. Svi kvalitetni udarci koji su bili plasirani nisko dole su mu ušli u gol. Španjolci su bili bolji točno za ovoliko za koliko su nas dobili... - rekao je Tucak, dok je Bijač objasnio:

- Razgovarali smo puno o njihovoj obrani, ali očito je da imaju vrhunsku kvalitetu. Protiv Srbije su primili šest golova, mi smo im dali osam, ali bila je to borba za svaki gol. Potvrdili su da su fantastična momčad, nama je preostalo da ovo analiziramo i da se što bolje spremimo

Španjolci su na dva razlike otišli 30 sekundi prije kraja i tu više nije bilo nade za 'barakude'.

- Dojam je da se utakmica prelomila pred kraj, kada smo kod rezultata 8-7 promašili nekoliko napada, da smo tu dali barem jedan gol moguće je da bi se okrenulo na našu stranu. Ali, što je tu je, izgubili smo, nema nam za sada Tokija, nismo u finalu, sada se moramo odmoriti i resetirati, za dva dana nas čeka utakmica za broncu, ogromna je razlika biti treći ili četvrti - rekao je Andro Bušlje.

Foto: Hrvatski vaterpolski savez

Sad slijedi utakmica za treće mjesto protiv poraženog iz drugog polufinalnog susreta između Crne Gore i Mađarske.

- Moramo se dignuti, odigrati još jednu utakmicu. Primarni cilj nije odrađen, ali idemo sve još jednom analizirati i u Tokio moramo ići. trebamo dignuti glavu i odigrati zadnju utakmicu. Vidjet ćemo tko će biti protivnik, ali mi želimo završiti turnir na najbolji mogući način. Ostaje žal za propuštenom prilikom za igranjem finala.

Među najboljim pojedincima na utakmici bio je, standardno, naš golman Marko Bijač. No, nije ni on mogao obraniti baš sve, a suigračima u napadu nije išlo dobro kao što je išlo njemu na golu što je na kraju došlo do izražaja.

Foto: HVS

- Nažalost, ponovila se Koreja. Opet polufinale, opet Španjolska i njihova pobjeda. Odigrali smo kvalitetniju utakmicu nego u Koreji, držali smo ih u egalu do zadnjih 30 sekundi kad su se odvojili na dva razlike. ništa, idemo se oporaviti i pokušati uzeti tu broncu. Učinit ćemo sve da se oporavimo što brže jer medalja je medalja. - rekao je Bijač.

Medalja jest medalja, ali zlato je zlato. Cilj prije odlaska na Euro je bio plasman na Olimpijske igre osvajanjem prvenstva, ali to se nije dogodilo. Sad nam slijedi borba za broncu, a onda novi izazovi i kvalifikacijski turniri za Tokio.

- Drugi put zaredom su nas pobijedili, bolji su od nas. Moramo nešto promijeniti do Olimpijskih igara - zaključio je Luka Lončar.

Sretniji su bili u protivničkim redovima, a hrvatski zet Perrone kratko je završio.

- Mislim da je bila lijepa utakmica za sve gledatelje, da su vidjeli lijep vaterpolo s puno plivanja, s puno šuteva, to je najbolja reklama za naš sport. Mi smo od početka priprema željeli finale, sada smo u finalu i naravno da ga želimo osvojiti. Europsko prvenstvo je najveća smotra vaterpola, atmosfera na bazenu je fenomenalna, puno gledatelja, ne možemo poželjeti bolji ambijent za finale. Hrvatskoj naravno ćelim da osvoji broncu.