Tuchel: Nakon utakmice ima milijun izbornika boljih od mene

Nogomet se definitivno ne vraća kući. Engleska je izgubila od Argentine 2-1 u polufinalu Svjetskog prvenstva, a način na koji je Thomas Tuchel posložio momčad nakon vodećeg gola je blago rečeno užasan. Pola sata prije kraja utakmice zatvorio je susret, uveo braniče i sam sebi pucao u nogu.

Foto: Paul Childs

Argentina je navalila, Englezi sjeli u krilo Pickfordu i primili dva gola. Nakon utakmice Tuchel se obratio naciji.

- Razočarani smo. Bili smo vrlo blizu, ali nakon što smo zabili, postali smo previše pasivni i dopustili velik broj prilika. Nismo uspjeli preuzeti kontrolu nad posjedom lopte, a onda smo dopustili toliko ubačaja, prilika i udaraca. Bili smo blizu, ali nakon postignutog gola nismo uspjeli zadržati istu razinu igre - započeo je izornik Engleske.

Komentirao je svoje zamjene.

- I u prethodnim sam utakmicama uvodio ofenzivne igrače. Samo smo pokušali pomoći momčadi. Odmah smo dopustili priliku i odlučili smo prijeći na petoricu u obrani jer su se otvarale prevelike praznine. Dobili su svaki zračni duel i stalno su ubacivali lopte, pa smo prešli na petoricu u zadnjoj liniji kako bismo zatvorili prostor u sredini i bili snažniji u zraku. Odmah nakon našeg gola, prije bilo kakvih izmjena, dopustili smo previše ubačaja i previše prilika, pa smo pokušali pomoći momčadi. Naravno, odgovornost je na treneru i, kada stvari ne završe dobro, lako je reći da je odluka bila pogrešna - rekao je Tuchel pa nastavio:

- Nismo uspijevali izaći sa svoje polovice. Naravno da smo željeli postići drugi gol, ali nisam imao osjećaj da bi nam ofenzivne izmjene pomogle. Ostali smo u formaciji 4-4-2, ali postajali smo sve pasivniji. Nismo uspijevali osvojiti nijednu loptu niti je zadržati, tako da mislim da problem nije bio u sustavu. Nismo ništa promijenili, ali utakmica se potpuno promijenila. Nema problema, razumijem da se o tome raspravlja. Nakon utakmice postoje milijuni trenera koji sve znaju bolje.