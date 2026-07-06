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IZBORNIK 'TRI LAVA'

Tuchel: Ovo je pravi mentalitet Engleske! Potpuno ludi susret

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Tuchel: Ovo je pravi mentalitet Engleske! Potpuno ludi susret
Foto: Paul Childs
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Nikada ovi igrači ne gube vjeru u sebe. Napravili smo još jedan korak naprijed i nakon ove velike pobjede idemo svim snagama dalje. Ludo, ludo je bilo na terenu, rekao je izbornik Engleske, Thomas Tuchel

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Pobijedili smo Meksiko na mitskom stadionu Azteca, ostavili smo sve na terenu, rekao je odmah nakon 3-2 engleskog slavlja u osmini finala Svjetskog prvenstva izbornik Engleske, Thomas Tuchel.

Nevjerojatna je bila utakmica Meksika i Engleske u kojoj je Tuchelova momčad vodila 2-0 i 3-1, ali je od 54. minute imala igrača manje zbog isključenja Quansaha te je do kraja grčevito branila gol prednosti, u čemu je na kraju i uspjela.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England
Foto: Paul Childs

- Strahovito sam ponosan na momčad. Sve što znamo i možemo nam je trebalo u ovoj utakmici za pobjedu. U trenucima kada smo uhvatili zamah događali su nam se padovi i vraćali su nas natrag. Ali, ovo je bio pravi mentalitet engleske momčadi. Kada postane najteže na terenu mi vjerujemo. Nikada ovi igrači ne gube vjeru u sebe. Napravili smo još jedan korak naprijed i nakon ove velike pobjede idemo svim snagama dalje. Ludo, ludo je bilo na terenu - komentirao je nakon susreta izbornik Tuchel, a slično je govorio i engleski kapetan Harry Kane:

- Stvarno je bila nevjerojatna utakmica, jedna od najluđih koje sam igrao u karijeri. Puno toga je bilo protiv nas u ovom susretu, možda je i sve bilo protiv nas, ali pronašli smo izlaz. Nemam riječi. Jedanaesterac? Mislio sam da sam bio prvi na lopti, ali sudac je puno toga dosudio protiv nas. Na kraju nije bilo važno. Idemo dalje, a divno je bilo igrati uz sjajnu podršku naših navijača.

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