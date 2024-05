Tuchel: Suci nisu isti kada dođu na Realov stadion! Ancelotti: Nisam očekivao prolaz u finale

Thomas Tuchel vadio je napadača za napadačem. Njegov Bayern imao je gol prednosti i bio do 88. minute finalist Lige prvaka 1. lipnja na Wembleyju. Onda je na scenu stupio Joselu, koji je s golovima u 88. i 91. minuti okrenuo utakmicu i donio Realu priliku protiv Borussije Dortmund osvojiti 15. trofej europskog prvaka.

Nijemci, posebno Tuchel, poludjeli su krajem utakmice na suca prošlogodišnjeg finala LP-a, Poljaka Simona Marciniaka, nakon što je prekinuo igru usred napada Bavarca zbog zaleđa. Bayern je tada zabio gol iako nitko od igrača Reala nije branio gol. Tuchela je ipak nakon utakmice napustio bijes i obuzela tuga.

- Tužan sam. Bili smo dobri, pobijedili smo ih... I onda je pogreška našeg najboljeg igrača, Neuera, vratila Madrid u igru.

Champions League - Semi Final - Second Leg - Real Madrid v Bayern Munich | Foto: Juan Medina

Tuchel je komentirao suđenje na Santiago Bernabeuu.

- Mislim da Santiago Bernabeuu ima utjecaj na suce - dodao je.

Carlo Ancelotti nije očekivao preokret.

LaLiga - Las Palmas v Real Madrid | Foto: BORJA SUAREZ

- Ponovilo se ono što se nekoliko puta dogodilo i što je neobjašnjivo. Navijači su nas gurali, a naši su igrači vjerovali. Igrali smo dobro u teškoj utakmici, kontrolirali smo igru, nismo izgubili glave kada smo primili gol. Hvala navijačima, klubu i, prije bilo kome, igračima, koji su imali sjajnu sezonu koju nitko nije očekivao. Ja nisam. Nisam očekivao da će ova momčad učiniti što je i ući u finale Lige prvaka. Čekaju nas sjajni dani s našim navijačima, slavimo titulu španjolskog prvaka - komentirao je.

Vinicius: Ljudi obično ne napuste moje mjesto u Brazilu

- Ova momčad je toliko puta dokazala da može istrčati na travnjak i opet ovo izvesti. Ovo je Real Madrid, uvijek vjerujemo u sebe, ponovno nam se ovo dogodilo. Idemo po 15. Ligu prvaka. Kada igramo kod kuće osjećamo zajedništvo naše momčadi i to će uvijek biti razlika. Ako je se moram vratiti u obranu, to ću učiniti bez ikakvog problema. Idemo u novo finale, imam sreće što nosim ovaj dres i igram za Real Madrid. Živio sam u Sao Gonçalu, ljudi obično ne napuste to mjesto. Ja jesam i pišem odličnu priču s ovom momčadi i navijačima koji me toliko vole - rekao je Vinicius.