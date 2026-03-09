Tudor iskreno progovorio: To treba reći javno, takvo je stanje

Igor Tudor na klupi Tottenhama nije dobro započeo mandat; u prve tri utakmice ima isto toliko poraza. Izgubio je od Arsenala (4-1), Fulhama (2-1) i Crystal Palacea (3-1). Spursi nisu pobijedili od 28. siječnja kad su slavili protiv Frankfurta i trenutačno su u nizu od sedam utakmica bez pobjede. U Premier ligi su pobijedili zadnji put 28. prosinca 2025. protiv Crystal Palacea.

U nemilosrdnim engleskim medijima već su krenula nagađanja kako je bivši, a on se na najnovijoj presici okrenuo novoj utakmici protiv Atletico Madrida koja se igra u utorak u sklopu osmine finala Lige prvaka.

- Moramo se fokusirati na nas. Igramo protiv momčadi koja ima iznimnu kvalitetu i iskustvo igranja u Ligi prvaka. Moramo dati sve od sebe i rasti u pozitivnom smislu. Naš glavni cilj je ostanak u Premier ligi i to se treba reći javno jer je to normalna stvar. Ovo je lijepi dodatak, ali to ne znači da ne želimo pobijediti i proći u četvrtfinale.

Prokomentirao je povratak kapetana Cristiana Romera u ekipu.

- On se mora riješiti starih navika. Ne samo on, već svi. Svaki dan sa svojim suradnicima komuniciram kako promijeniti stvari nabolje. U većini slučajeva to nije lako jer treba u to uložiti truda koji se do sad nije ulagao na potrebnoj razini. Teško je promijeniti stvari i navike koje se u klubu događaju posljednjih mjeseci, pa čak i godina. Trenutačno vidim napredak.

Svjestan je koliko je trener Atletica Diego Simeone važan u pokretanju ekipe.

- Znamo kakav mentalitet ima. Svi znamo kakav je bio kao igrač te kakav je kao trener i koliko iskustvo ima u ovom natjecanju. Ima igrače koji mogu zabiti gol u svakom trenutku susreta i nikad ne pokazuju umor. Očekuje nas vrlo čvrst protivnik, a mi imamo mnoštvo motivacije za pobijediti u utorak.

Tottenham je trenutačno 16. u engleskom prvenstvu s tek bodom više od relegacijske zone i 18. pozicije na kojoj je West Ham. Idući susret u Premier ligi Spursi igraju protiv Liverpoola na Anfieldu u nedjelju.