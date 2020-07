Tudor je na najboljem putu da obori neslavni rekord Hajduka

Četiri puta je dakle Hajduk u HNL-u upisao četiri poraza u pet susreta, ali nikad pet od šest, šest od sedam... Pa neslavni rekord prijeti Tudoru, naravno, nastavi u istom ritmu protiv Dinama i Rijeke

<p>Četiri poraza u zadnjih pet utakmica!? Kad je uopće Hajduk igrao ovako loše i kad je bio u nizu ovako loših rezultata? Vjerovali ili ne, i ne baš tako davno, štoviše, u sezoni 2014/15. bili su još i gori, zabilježili su čak četiri uzastopna poraza!?</p><p>U 26. kolu izgubili su u Kranjčevićevoj od Zagreba 2-0, potom na Poljudu od Splita 2-1, uslijedio je poraz u Puli od Istre 3-2 te na koncu od Rijeke na Poljudu 2-1. Od 26. do 29. kola, preciznije od 22. ožujka do 18. travnja, bijeli su upisali četiri poraza u nizu, s tim da tri potpisuje pokojni Stanko Poklepović, dok je na četvrtom susretu momčad vodio Goran Vučević, koji ga je naslijedio na klupi. Hajduk je sezonu okončao na trećem mjestu s 38 bodova zaostatka za Dinamom i 25 za Rijekom...</p><p>Ništa manja blamaža nije bila ni ona koju potpisuje Mišo Krstičević, on je u pet zadnjih kola sezone 2011/12. izgubio četiri susreta kao i Tudor sada, i to u gostima kod Osijeka 2-1 i Intera 1-0 te na Poljudu od Lučkog 2-1 i Lokomotive 1-0. Zanimljivo je kako je peti susret trebao biti odigran u Varaždinu, no zbog izbacivanja domaće momčadi iz lige susret je registriran 3-0 za Hajduk bez da je i odigran. Krstičević je na koncu bio drugi i uspio izbjeći smjenu te je nastavio voditi momčad i u sljedećoj sezoni.</p><p>Četiri poraza u pet susreta upisao je i Luka Bonačić u Ligi za prvaka u sezoni 2005/06. Njegova je momčad gubila u gostima od Varteksa 2-0, Kamen Ingrada 1-0 i Osijeka 2-1 te kod kuće od Rijeke 4-0, dok je u međuvremenu slavio protiv Dinama na Poljudu!? Luku Bonačića nisu mijenjali vjerojatno iz samilosti, nešto ranije je dobio palicom po glavi u predvorju zgrade u kojoj živi, ali je ipak otišao na koncu sezone u kojoj je Hajduk na koncu bio tek peti, a na klupi ga je zamijenio Zoran Vulić.</p><p>Četiri puta je dakle Hajduk u HNL-u upisao četiri poraza u pet susreta, ali nikad pet od šest, šest od sedam... pa neslavni rekord sada prijeti Tudoru, naravno, ako njegova momčad nastaviti u istom ritmu i protiv Dinama, i protiv Rijeke... No bez obzira na rezultate i eventualne poraze Tudor bi trebao nastaviti voditi momčad sve do kraja. Mario Stanić jasno je kazao kako klub čvrsto stoji uz Tudora te kako on može otići samo ako podnese ostavku, dok je Tudor nakon Osijeka kazao kako će nakon sezone vidjeti što i kako dalje, što sugerira da namjerava ostati do kraja.</p><p>Trener se u pravilu mijenja kad nema rezultat ili kad izgubi svlačionicu, a Tudor je na najboljem putu da do kraja sezone ispuni oba kriterija. O rezultatu se manje - više sve zna, a nakon nedjeljnog derbija je izjavio i kako nije bio zadovoljan mentalitetom momčadi. Prevedeno, načinom na koji je momčad ušla u utakmicu i angažmanom koji je prikazala. Znači li to i da više ne slijede trenera...</p><p>Ne bi ni to bilo posebno čudno u ovoj ludoj sezoni punoj rekorda. Sezoni u kojoj je Hajduk nikad ranije ispao iz Europe i kupa, ali i sezoni u kojoj je Burić imao rekordan broj domaćih pobjeda u nizu te gotovo dva mjeseca bio na vrhu prvenstvene ljestvice!? Zar bi ikome bilo čudno da tako turbulentna sezona, koja je startala porazom od Gzire, završi još jednim neslavnim rekordom.</p>