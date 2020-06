Tudor: Legitimno je da navijači Hajduka budu i ljuti i grintavi

Uoči derbija kola s Lokomotivom, protiv koje nije nijednom izgubio u deset ogleda, Igor Tudor kazao je kako njegovi igrači moraju izvući ponos i kvalitetu, odigrati za dobar rezultat i izboriti kvalifikacije Lige prvaka...

<p>Bez obzira na lošu formu svoje momčadi, koja se mučila u tri utakmicama s tri posljednjeplasirana kluba na prvenstvenoj ljestvici, Igor Tudor je ogled s Lokomotivom najavio s puno optimizma. U prilog mu ide i statistika, naime, u deset ogleda s Lokomotivom Tudor nikad nije izgubio, no 'zakon velikih brojki' ponekad bude prekinut onda kad se najmanje nadaš.</p><p><strong>Kakva je situacija u momčadi?</strong></p><p>- Kao i svaki put nakon poraza. Za one koji su pravi – motivirajuća - a za one koji nisu - nije. Poraz smo ostavili iza sebe, vrlo brzo je nova utakmica, treba izvaditi ponos i kvalitetu, i odigrati dobru utakmicu.</p><p><strong>Razmišljate li o promjeni formacije i tko je najbliži poziciji Hamze Baryja koji izostaje zbog kartona?</strong></p><p>- Nema smisla govoriti o tome, da treneru Tomiću ne olakšavamo posao. Vidjet ćemo još ova dva dana tko će biti najspremniji za tu ulogu.</p><p><strong>Nakon Varaždina ostavljali ste dojam razočaranog čovjeka, što vas je najviše pogodilo?</strong></p><p>- Poraz i dojam koji nije bio dobar. Ali u nogometu je lijepo što uvijek ima nova prilika. Treba izvući pouke i biti bolji.</p><p><strong>Jeste li razgovarali s predsjednikom Brbićem ili s njegovim savjetnikom Mariom Stanićem, što su vam rekli?</strong></p><p>- Razgovaramo, svi smo na istom tragu. Čeka nas sedam utakmica, sedam finala, na bod smo od Rijeke koja nam dolazi kući. S tom bi pobjedom bili u kvalifikacijama za Ligu prvaka, što bi bila fenomenalna stvar. Ali,svi su još u igri, i Osijek, i Lokomotiva, i Rijeka... idemo do kraja odigrati i vidjeti tko će biti najbolji. Svi će još prospati bodove, svi su imali i dobrih i loših utakmica. Ovih mjesec dana će brzo proći, i onda ćemo sjesti i podvući crtu</p><p><strong>Stojite li još uvijek pri konstataciji da se drugo mjesto neće rješavati u izravnim ogledima s konkurentima?</strong></p><p>- Činjenica je da bi ove utakmice mogle odlučivati, svaka je bitna, i mala, i velika, bitan je i raspored i moment, sve je bitno. Ja sam rekao momcima da idemo izvaditi ponos, idemo odigrati na rezultat, čisto, postati tvrđa momčad kojoj je teško zabiti gol... To bi trebao biti cilj, napraviti natjecateljsku momčad koja će se dočepati bodova za drugo mjesto, i ja sam uvjeren da ćemo mi to i ostvariti uz dodatan motiv povratka publike na tribine.</p><p><strong>Koju ste poruku izvukli iz poraza od Varaždina i što ste rekli momcima?</strong></p><p>- Nema puno vremena za analize, to ćemo raditi kad završi prvenstvo, onda ćemo svi biti pametniji. A do tada ćemo se fokusirati na svaku sljedeću utakmicu.</p><p><strong>Kakva je atmosfera u svlačionici?</strong></p><p>- Fenomenalna.</p><p><strong>Lokomotiva je otraga čvrsta, a naprijed brza, nezgodna...?</strong></p><p>- Ja volim kad je netko u super momentu, a mi u lošem. Idemo na teren pokazati da to baš i nije tako. Očekujemo tvrdu utakmicu, s dobrim igračima s obje strane, pa nek pobjedi bolji.</p><p><strong>Nedostaju vam dva stopera i zadnji vezni, kako to nadomjestiti?</strong></p><p>- Pripremit ćemo se najpametnije i najbolje, izaći s našim adutima, očekujem dobru utakmicu protiv Lokomotive koja ne igra zatvoreno kao protivnici u prva tri kola... Ključ je spriječiti kontru, ako to uspijemo, napravili smo dobar posao.</p><p><strong>Navijači se vraćaju na tribine, hoće li to pomoći vašoj momčadi?</strong></p><p>- Ja vjerujem da hoće i da ćemo dolaskom publike okrenuti jednu novu stranicu.</p><p><strong>Poruka navijačima koji su željni boljih igara i pobjeda?</strong></p><p>- Legitimno je da su ljuti i grintavi, radimo na tome...</p>