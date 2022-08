'Tudor nastupa pomalo bahato, bez poštovanja. Svi se žale...'

Marseilleovi navijači i uprava ne mogu se previše požaliti na početak sezone u kojem su s Igorom Tudorom na klupi osvojili sedam bodova od mogućih devet.

No, unatoč rezultatski dobrom otvaranju, hrvatski trener i dalje prima brojne kritike, ne zbog igre svoje momčadi, već zbog svojih metoda i odnossa s igračima.

Jerome Rothen, bivši igrač PSG-a i Monaca, za francuski RMC priključio se oponentima Tudorovog stila.

- On je tu da postavi svoje ideje, ali je on prenagao. Na krivi način priča s ljudima, a to se već vidi u Marseilleu, posebno kod Payeta. Igrači se bune. Očito je da mu nije najbolje sjela reakcija igrača kojima se nije svidio način na koji se odnosi prema njima, kažu da se ružno izražava. Svi u klubu se žale na tretman kod Tudora, on ima nastup koji je pomalo bahat i bez poštovanja.

Payet se još nije našao u udarnoj Tudorovoj postavi u prva tri kola, to je jedan od razloga zašto su ga na zub uzeli navijači.

- Nakon nekog vremena, kada se tako ponašaš prema kapetanu, okrenut ćeš veliki dio navijača protiv sebe. Onda će ti svi na Velodromeu zviždati. A on uopće ne preispituje svoje postupke - rekao je Rothen.

