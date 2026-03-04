Pravi pritisak je vani, u stvarnom životu. Ljudi se bore da zarade za svoje obitelji ili rade kao liječnici koji operiraju i odlučuju o životu i smrti. E to je pravi pritisak, rekao je Igor Tudor
Tudor: Nešto nije u redu s vama ako ne razumijete situaciju. Da, ima pritiska i treba ga prihvatiti
Igor Tudor u dvije utakmice na klupi Tottenhama ima dva poraza. Rušili su ga Arsenal i Fulham te navijači Spursa nisu zadovoljni njegovim angažmanom. Otočki mediji pišu kako se, ako rezultati ne budu dobri, već sprema i smjena hrvatskog trenera, a jedna od ključnih utakmica bit će ona protiv Crystal Palacea u četvrtak u 21 sat. Igor Tudor imao je press konferenciju, a prenio ju je Sky Sport.
- Svi razumiju situaciju. Ako ne razumijete, onda nešto nije u redu s vama. Moj posao je da skinem pritisak s njih, ali njihov je da prihvate da on postoji. Pritisak je posvuda, ali morate voljeti ovaj posao. Pravi pritisak je vani, u stvarnom životu. Ljudi se bore da zarade za svoje obitelji ili rade kao liječnici koji operiraju i odlučuju o životu i smrti. E to je pravi pritisak. Morate biti spremni to prihvatiti i ustati. Preuzeti odgovornost. Imati hrabrosti suočiti se s time. To je najbolji, jedini način - rekao je pa dodao:
- Nadam se, a zapravo sam siguran jer sam to vidio na treningu, da imamo igrače koji će se trgnuti, preuzeti odgovornost i pobrinuti se da, prije svega, počnemo pružati dobre partije, a nakon toga i osvajati bodove.
Komentirao je mentalitet, naglasio kako se ne smije poraz prihvatiti kao nešto normalno, a rekao je i kako u završnici sezone nije bitan stil igre, već samo tri boda.
- Sve je u mentalitetu. Kad igrate s prijateljima, možete imati stav 'OK, idemo igrati tenis pa ako izgubimo, nema veze'. Ili možete biti drugačiji. U ovom trenutku, moramo to prepoznati i vjerovati da imamo kvalitetu da to ostvarimo. Nakon utakmica morate biti ljuti i razočarani. Ne smijete biti tip koji dođe, nasmiješi se i kaže da je sve savršeno, kao da se ništa nije dogodilo - rekao je pa dodao.
Tri boda su imperativ, Tottenhamu opasno visi ostanak u Premier ligi te hrvatski trener mora pod hitno probuditi momčad ako želi ostati na klupi do kraja sezone te kako bi Spursi izbjegli neviđenu sramotu.
