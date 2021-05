Igor Tudor (43) lani se oprostio od klupe Hajduka jer ga je zvao Andrea Pirlo (42) u stručni stožer Juventusa, a ta je avantura neslavno završila. "Stara dama" otpustila je legendu i njegove pomoćnike pa vratila Maxa Allegrija (53).

Bivši hrvatski reprezentativac demantirao je glasine kako nije bio u dobrim odnosima s Pirlom.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nisam na ratnoj nozi. On je mene zvao, Nedved je bio kraj njega kad mi je telefonirao. Iznenadio me, ponudio mi je mjesto pomoćnika. Prihvatio sam jer je to Juve - rekao je Igor za Jutarnji list.

No onda im se pridružio i Robert Baroni.

- Kako je Pirlo prijatelj s Baronijem, uzeo je i njega. I još jednog, analitičara. Međutim, stavio nas je u isti rang. To nije bilo u redu jer ja sam ipak trener - kaže Tudor.

Podvukao je:

- Uspjeli smo plasirati se u Ligu prvaka, osvojili kup, a ipak su nas poslali ća. Rekao sam sebi: nikad više pomoćnik nikome pa da me zove ne znam tko.

Kamo dalje? Sassuolo mu je zanimljiv, ali teško će, kaže, tamo ući, a Verona, koju je vodio Ivan Jurić, bila bi lijepa, grad je divan.

O odlasku Paola Tramezzanija (50) iz Hajduka, pak, nije htio.

- Ne bih o tome - rekao je Tudor za Jutarnji.