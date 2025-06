Tudor oduševio na klupi Juvea, Talijani ga hvale: 'On se ne šali'

Igor Tudor je, nakon što je torinski klub potvrdio da ostaje trener još barem dvije godine, nastavio s dobrim rezultatima na Svjetskom klupskom prvenstvu. U prvoj utakmici su pospremili "petardu" Al-Ainu, a onda s 4-1 Wydad iz Casablance. Pohvale na račun hrvatskog trenera stižu sa svih strana, a najglasniji su upravo talijanski mediji.

Foto: Lee Smith/REUTERS

- Tudor se ne šali. Njegov Juventus pregazio je Wydad i prošao dalje na Svjetskom klupskom prvenstvu. Turnir je neobičan, s pomiješanim odnosima snaga, ali hrvatski trener vraća ono što se u Torinu zove ‘juventinità‘, osjećaj pripadnosti klubu, koji on jako dobro poznaje. I ne samo to, Tudor je ponovno probudio pravog Kenana Yildiza. Bio je presudan u posljednjoj utakmici, zabio je dva i pol gola. Riječ je o iznimnom talentu kojeg je Thiago Motta bio potpuno zbunio. Kod Tudora se pojavljuje onaj stari Yildiz, dragulj koji podsjeća na malog Del Piera. On bi mogao postati prava zvijezda nove Juveove generacije - napisao je talijanski TuttoMercato.

Ipak, Talijani najavljuju da bi moglo doći do određenih nevolja u svlačionici "stare dame". Glavni problem mogao bi biti srpski napadač Dušan Vlahović kojeg se Juventus želi riješiti za neke pristojne novce, ali za sada nema zadovoljavajuće ponude.

Foto: Lee Smith/REUTERS

- Dušan i njegovi savjetnici, oni službeni i oni koji već dugo djeluju iz sjene, odlučni su ponoviti istu stvar i pustiti da ugovor istekne. To im je jedini način da osiguraju novu plaću od milijun eura neto mjesečno. Eventualno rješenje bilo bi pronaći jedan od tri, četiri kluba koje bi Vlahović odmah prihvatio. Ali nitko od tih klubova zasad nije ni približno zainteresiran za napadača Juventusa. I što onda? Sukob je neizbježan. Juve će pokušati pritisnuti napadača na sve moguće načine. Ali on je tvrd orah. Vidjet ćemo koliko će klub biti spreman spustiti cijenu kako bi ga se riješio - piše TuttoMercato te javljaju da bi Juve mogao pristati na cijenu od 40 milijuna eura za Vlahovića, a platili su ga 75 milijuna.

Juventus je već osigurao osminu finala SP-a, a u četvrtak će igrati protiv Manchester Cityja za prvo mjesto u skupini.