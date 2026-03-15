NAKON LIVERPOOLA

Tudor: Pokazali smo momčadski duh. Engleski analitičar: Hrvat ima više lica nego Big Ben...

Piše Petar Božičević,
Tudor: Pokazali smo momčadski duh. Engleski analitičar: Hrvat ima više lica nego Big Ben...
Foto: Phil Noble/REUTERS

Rekao je da je momčadski duh bio ključ, a to je isti čovjek koji je doslovno isjekao igrače kritikama i rekao da su svi beskorisni. A sada govori o momčadskom duhu, rekao je Chris Sutton

Igor Tudor došao je do prvog boda na klupi Tottenhama. "Pijetlovi" su odigrali 1-1 u gostima kod Liverpoola, a bod su izborili golom Richarlisona u 90. minuti. Zadovoljan je nakon utakmice bio hrvatski trener. 

- Ovo je nevjerojatan, fantastičan bod koji smo ovdje osvojili, i potpuno zaslužen. Pokazali smo momčadski duh. Čestitam dečkima - rekao je Tudor nakon utakmice.

Izjave Tottenhamovog trenera nisu se svidjele Chrisu Suttonu, koji je za BBC kritizirao Hrvata. 

- Igor Tudor ima više lica nego Big Ben. Rekao je da je momčadski duh bio ključ, a to je isti čovjek koji je doslovno isjekao igrače kritikama i rekao da su svi beskorisni. A sada govori o momčadskom duhu - rekao je Sutton. 

Premier League - Liverpool v Tottenham Hotspur
Foto: Phil Noble/REUTERS

Englez se referirao na Tudorove kritike na račun igrača nakon poraza od Fulhama. 

- Imam osjećaj da igrači Fulhama uvijek trče, i to s mozgom. Stižu prije nas, predviđaju, a mi uvijek kasnimo sa svime. To je problem. Nedostaje nam kvalitete u napadu da zabijemo gol, nedostaje nam trke u sredini i nedostaje nam čvrstine u obrani da patimo i ne primimo gol. Dakle, nevjerojatna situacija. Nevjerojatna - govorio je bivši trener Hajduka 1. ožujka nakon poraza od Fulhama. 

Premier League - Liverpool v Tottenham Hotspur
Foto: Phil Noble/REUTERS

Tottenham je remijem protiv Liverpoola prekinuo niz od sedam uzastopnih poraza u svim natjecanjima, a stigao je do prvog boda u Premier ligi nakon 1. veljače i utakmice s Manchester Cityjem. Sada su Spursi 16. na tablici sa 30 bodova, samo jednim više od zone ispadanja. 

Komentari 1
FOTO Ostavila NFL zvijezdu zbog 'alatke': Kao tri limenke Cole jedna na drugoj. Plakala sam
NEPREMOSTIVA PREPREKA

FOTO Ostavila NFL zvijezdu zbog 'alatke': Kao tri limenke Cole jedna na drugoj. Plakala sam

U svijetu slavnih, razlozi za razvod često su obavijeni velom tajne ili svedeni na klasičnu frazu "nepomirljive razlike". No, manekenka i influencerica Haley Kalil nedavno je šokirala javnost otkrivši zašto se razvela od NFL zvijezde Matta Kalika.
FOTO Olimpijska prvakinja zna trčati, ali zaboravlja grudnjak
GLAMUROZNA KEELY

FOTO Olimpijska prvakinja zna trčati, ali zaboravlja grudnjak

Znamo je kao jednu od najboljih atletičarki na svijetu, a ako je ikada razmišljala o novoj karijeri, ona manekenska bila bi idealna. Keely Hodgkinson zablistala je na dodjeli nagrada 'Brit Awards'
VIDEO Livaja otvoreno o ozljedi, Garciji i novom ugovoru: 'Već sam tri puta sve dogovorio...'
NAKON LOKOMOTIVE

VIDEO Livaja otvoreno o ozljedi, Garciji i novom ugovoru: 'Već sam tri puta sve dogovorio...'

Hajduk je pobijedio Lokomotivu 2-1 i tako smanjio razliku za Dinamom na 10 bodova. Marko Livaja zabio je gol, što mu je jubilarni 100. u dresu Hajduka, a i asistirao je Rebiću. Bio je najbolji igrač na terenu, a nakon utakmice osvrnuo se na igru, na svoj 100. gol za klub. Komentirao je ozljedu, Gonzala Garciju i novi ugovor

