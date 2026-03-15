Tudor: Pokazali smo momčadski duh. Engleski analitičar: Hrvat ima više lica nego Big Ben...

Igor Tudor došao je do prvog boda na klupi Tottenhama. "Pijetlovi" su odigrali 1-1 u gostima kod Liverpoola, a bod su izborili golom Richarlisona u 90. minuti. Zadovoljan je nakon utakmice bio hrvatski trener.

- Ovo je nevjerojatan, fantastičan bod koji smo ovdje osvojili, i potpuno zaslužen. Pokazali smo momčadski duh. Čestitam dečkima - rekao je Tudor nakon utakmice.

Izjave Tottenhamovog trenera nisu se svidjele Chrisu Suttonu, koji je za BBC kritizirao Hrvata.

- Igor Tudor ima više lica nego Big Ben. Rekao je da je momčadski duh bio ključ, a to je isti čovjek koji je doslovno isjekao igrače kritikama i rekao da su svi beskorisni. A sada govori o momčadskom duhu - rekao je Sutton.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Englez se referirao na Tudorove kritike na račun igrača nakon poraza od Fulhama.

- Imam osjećaj da igrači Fulhama uvijek trče, i to s mozgom. Stižu prije nas, predviđaju, a mi uvijek kasnimo sa svime. To je problem. Nedostaje nam kvalitete u napadu da zabijemo gol, nedostaje nam trke u sredini i nedostaje nam čvrstine u obrani da patimo i ne primimo gol. Dakle, nevjerojatna situacija. Nevjerojatna - govorio je bivši trener Hajduka 1. ožujka nakon poraza od Fulhama.

Tottenham je remijem protiv Liverpoola prekinuo niz od sedam uzastopnih poraza u svim natjecanjima, a stigao je do prvog boda u Premier ligi nakon 1. veljače i utakmice s Manchester Cityjem. Sada su Spursi 16. na tablici sa 30 bodova, samo jednim više od zone ispadanja.