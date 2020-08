Tudor se oprostio od Hajduka: 'Znam da će netko biti sretan, a netko razočaran, ispričavam se'

Nakon što se neko vrijeme govorilo kako će Igor Tudor (42) napustiti 'bile', a sad je sve riješeno. Odlazi u Juventus, na klupu Hajduka će Hari Vukas (47), a sad već bivši trener se oprosio od voljenog kluba

<p>Kad Pirlo zove u Juventus, to se ne odbija iako si na klupi voljenog kluba u izgradnji novog projekta. Svjestan je toga Igor Tudor koji odlazi put Torina gdje će pojačati klupu 'stare dame' u novoj sezoni.</p><p>- Teško mi je išta reć' u ovom trenutku. Dugo sam vagao, donio sam jednu odluku kako sam osjetio. Hvala Hajduku na svemu, razumijevanju, hvala na ovih šest turbulentnih mjeseci. Svjestan sam da rezultati nisu bili takvi kakvi mogu i kakvi bi trebali biti. Možda sam nekad i pretjerao u odnosu sa novinarima. Znam da će ovim mojim izborom određen dio ljudi biti razočaran, a određen dio ljudi kojima će bit drago - to je tako u nogometu. Najviše mi je bilo zbog podrške koju sam imao, ja se iskreno ispričavam svim tim ljudima - rekao je Tudor pa nastavio:</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tudor se oprostio od Hajduka</strong></p><p> A onim drugima želim da novom treneru Hajduka daju podršku onako do kraja, jer biti trener Hajduka je sve samo ne lagano. Stvarno jedan težak posao. Miran sam jer ostavljam klub kvalitetnim ljudima, Staniću i Ivanu, mislim da s Harijem i Vukom mogu iznijeti dobre stvari za ovaj klub, a ja ću i dalje ostati njegov najveći navijač - rekao je nakon odlaska iz Hajduka Igor Tudor.</p><p>Momčad će u nastavku sezone, po svemu sudeći do reprezentativne stanke u rujnu voditi <strong>Hari Vukas</strong>, kojemu će pomagati <strong>Jurica</strong> <strong>Vučko </strong>te <strong>Toni Golem </strong>koji je priključen iz akademije. Nakon reprezentativne stanke Hajduk bi trebao dobiti i novog trenera čije ime je zasada još uvijek nepoznato. </p>