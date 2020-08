'Tudoru sigurno ne fali vizije i osobnosti, bit će važna potpora'

<p>Novi trener Juventusa<strong> Andrea Pirlo</strong> odlučio je kako mu je želja u svom trenerskom stožeru imati<strong> Igora Tudora</strong>.</p><p>Tudor je razmišljao, ostati u Hajduku ili otići kod Pirla, a na kraju je pala odluka - ide u Italiju! </p><p>I dok će Hajduk inzistirati na odšteti za svog sad već bivšeg trenera, Pirlov izbor za Tuttosport prokomentirao je <strong>Edoardo Reja</strong>, izbornik Albanije i bivši trener Hajduka. </p><p>- Igor često govori da sam ja zaslužan za njegov trenerski put. Ali, to baš i nije tako. Kao igrač je radio s velikim trenerima. Kada je bio u mom stožeru u Hajduku najviše se bavio mehanizmima u obrani. Nakon toga je radio kao prvi trener u ozbiljnim klubovima kao što su Galatasaray i Udinese. Juventusov izbor Pirla je inteligentan potez. Trenirao sam ga u Bresciji zajedno s Baronijom. Sigurno je da mu ne nedostaje vizije i osobnosti, a uz Tudora će imati važnu potporu za obrambeni dio - rekao je Reja kojem je Tudor bio pomoćnik dok je Talijan bio na klupi Hajduka, prenosi <a href="https://dalmatinskiportal.hr/sport/edoardo-reja--tudor-ce-pirlu-dosta-pomoci-u-obrambenom-dijelu-momcadi/72826" target="_blank">Dalmatinski portal</a>.</p><p>Reja je iz Hajduka otišao u Lazio u veljači 2010. godine, a Splićani su tada za Reju utržili 400 tisuća eura odštete. Tudora za Hajduk veže ugovor do ljeta 2023. godine i klub će sigurno tražiti odštetu. Ugovor traje još 22 mjeseca, a Tudor mjesečno prima 20.000 eura plaće. Teško da će Brbić i društvo pristati na manje od tih 400 tisuća, pogotovo s obzirom na to da se radi o moćnom Juventusu!</p>