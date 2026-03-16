Tudor preživio otkaz u Tottenhamu! Dramatični remi protiv Liverpoola spasio mu klupu, ali situacija je i dalje alarmantna. Ključne utakmice protiv Atletica i Nottingham Foresta odlučuju njegovu sudbinu
Tudor se spasio, ali pred njim je tjedan odluke i dva velika testa
Samo nekoliko dana nakon što su mu svi predviđali otkaz, Igor Tudor je preživio na klupi Tottenhama. Ugledni britanski The Times potvrdio je kako će hrvatski stručnjak voditi momčad u ključnim utakmicama koje slijede, a sve zahvaljujući dramatičnom remiju 1-1 protiv Liverpoola na Anfieldu. Bod koji je donio Richarlison golom u 90. minuti prekinuo je katastrofalan niz i Tudoru kupio prijeko potrebno vrijeme. Ipak, ako se nastave porazi, može biti svega.
Prekid crnog niza u nemogućim uvjetima
Tottenham je na Anfield stigao kao potpuni autsajder. Momčad je bila u klupskom rekordu od šest uzastopnih poraza, od čega četiri pod Tudorovim vodstvom, a situaciju je dodatno otežavao popis izostanaka. Hrvatski trener nije mogao računati na čak 12 igrača prve momčadi, zbog čega je na klupi imao tek sedam zamjena, uključujući dva golmana i nekoliko tinejdžera bez prvoligaškog iskustva.
Sve je izgledalo izgubljeno kada je Dominik Szoboszlai doveo Liverpool u vodstvo, no Tudorova momčad pokazala je nevjerojatan karakter. U samoj završnici utakmice, Richarlison je iskoristio priliku i zabio za 1-1, donijevši Spursima prvi bod otkako ih je Tudor preuzeo. Bio je to trenutak olakšanja za sve u klubu, a pogotovo za trenera čija je smjena bila gotovo sigurna stvar. Tudor je nakon utakmice bio vidno emotivan.
- Ovo je nešto veliko, dašak svježeg zraka za samopouzdanje igrača i navijača. Došli smo ovdje s 12 igrača, u okolnostima u kojima jesmo, i pokazali smo nevjerojatan duh. Ostali smo u igri, vjerovali smo do kraja - izjavio je Tudor nakon utakmice.
Borba za ostanak se nastavlja
Unatoč velikom bodu, situacija za Tottenham je i dalje alarmantna. Klub se nalazi na 16. mjestu Premier lige, sa samo jednim bodom više od Nottingham Foresta i West Hama koji su u zoni ispadanja. Kako pišu engleski mediji, uprava i dalje razmatra dugoročne opcije za klupu, a kao jedno od imena spominje se Roberto De Zerbi, no on je navodno poručio da ne planira preuzimati novi klub do ljeta.
Sudbina je sada u Tudorovim rukama. Pred njim je tjedan odluke. Prvo slijedi gotovo nemoguća misija u Ligi prvaka, gdje moraju nadoknaditi zaostatak od tri gola protiv Atletico Madrida, a zatim za vikend slijedi ključna utakmica sezone - prvenstveni okršaj protiv izravnog konkurenta za ispadanje, Nottingham Foresta. Ako to prođe loše, Tottenham bi mogao tražiti novog trenera, ali u klubu vjeruju kako je pozitivan rezultat protiv prvaka Engleske ipak pokrenuo stvari na bolje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+