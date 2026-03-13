Tudor uoči Liverpoola: Teško je, ali možete plakati ili se boriti

Tottenham je u kanalu. "Pijetlovi" su nanizali šest poraza u svim natjecanjima, a posljednju pobjedu u Premier ligi ostvarili su 28. prosinca 2025. Trener Igor Tudor pod velikim je pritiskom, a na press konferenciji je najavio nedjeljni dvoboj u gostima kod Liverpoola.

- Teško je, naravno. Ne samo zbog zadnje utakmice, nego zbog cijelog ovog razdoblja. Nije laka situacija, nije lak trenutak. Velik je izazov promijeniti stvar - rekao je Tudor i dodao:

- Kao i u svemu u životu, možete birati kako ćete gledati na situaciju. Možete plakati ili se boriti. Možete biti žrtva ili možete nešto promijeniti. To je poruka koju sam prenio igračima. Čaša je poluprazna ili polupuna. Oni koji se hrabro suoče s promjenama, postat će bolji ljudi i igrači. Rekao sam da se radi o svima nama, a ne o svim tim glupostima.

Tottenham se muči i s brojnim izostancima. Od ranije su izvan stroja Bentancur, Maddison, Davies, Kuluševski, Bergvall, Odobert i Kudus, a suspendiran je van de Ven. U porazu od Atletica (5-2) glavama su se sudarili Romero i Palhinha, tako da su i oni izvan stroja. Gallagher je pod temperaturom i upitan je za dvoboj, a Bissoume nema zbog ozljede.

Londonski klub je 16. u engleskom prvenstvu sa 29 bodova, samo jednim više od 18. West Hama koji je prvi "ispod crte".