ANALIZA SOFASCOREA

Tudorov Juve pod povećalom: Ove brojke otkriva što je donio klubu u odnosu na prethodnika

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: Alberto Lingria

Juventus pobijedio Inter 4-3, Adžić zabio s 32,1 metra! Tudor mijenja taktiku, ali pred njim je europski izazov. United u krizi, Amorim s najgorim prosjekom bodova od 1940-ih

Nova epizoda emisije "Numbers Don’t Lie powered by Sofascore" na CBS Sports Golazo Networku stavila je pod povećalo Juventus Igora Tudora, aktualne probleme Rúbena Amorima u Manchester Unitedu te nadolazeće dvoboje engleskih i španjolskih klubova u Ligi prvaka.

U središtu pažnje bio je derbi d’Italia odigran u Torinu, gdje je Juventus u dramatičnoj završnici svladao Inter 4-3. Junak susreta bio je Vasilije Adžić, koji je u sudačkoj nadoknadi pogodio s čak 32,1 metra, najudaljeniji gol sezone u Serie A.

Foto: Sofascore

Analiza je otkrila jasnu taktičku promjenu: dok je momčad pod Thiagom Mottom gradila napade s prosječno 52,7 dodira prije udarca, Tudor je taj broj smanjio na 48,9. Rezultat je brži, izravniji nogomet, s većim rizikom i naglaskom na udarce iz daljine, čak 22,6 posto golova dolazi izvan šesnaesterca.

Foto: Sofascore

Ipak, pred Tudorom je i europski ispit: njegov dosadašnji učinak u Uefinim natjecanjima (0,5–1,5 bodova po utakmici) daleko je od standarda koji Juventus traži. Prva prilika za dokazivanje stiže ovaj utorak protiv Borussije Dortmund Nike Kovača (21 sat).

Foto: Sofascore

United u slobodnom padu

Gradski derbi između Manchester Cityja i Uniteda završio je uvjerljivih 3-0 za "građane". Statistika Rúbena Amorima zabrinjava navijače, prosjek od 1,34 boda po utakmici najlošiji je za jednog Unitedova trenera s više od 25 utakmica još od 1940-ih. Momčad zabija tek 1,16 golova po susretu, unatoč visokom broju udaraca, a realizacija od 7,4 posto i obrana koja kapitulira 1,58 puta po utakmici dodatno naglašavaju krizu.

Englesko-španjolski okršaji

Prvo kolo donosi četiri izravna dvoboja Premier lige i La Lige. Arsenal gostuje kod Athletic Bilbaa s jednom od najčvršćih obrana prošle sezone, dok će ogled Liverpoola i Atlética biti prilika da Florian Wirtz pokuša vratiti formu iz Leverkusena. Tottenham i Villarreal ulaze s različitim prednostima, Španjolci s iskustvom, Englezi s golgeterskim učinkom novih pojačanja. Newcastle i Barcelona mogli bi dobiti dodatnu draž ako se oporavi mladi Lamine Yamal, čija prisutnost značajno diže postotak pobjeda Katalonaca.

Emisija "Numbers Don’t Lie" svakog ponedjeljka pretvara suhe brojke u jasne priče s terena, a gledatelji je mogu pratiti besplatno i na YouTubeu.

