MAŠINA IGORA TUDORA

Tudorov Juventus se ne predaje! U drugoj utakmici za redom su zabili četiri gola i izveli čudo

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Tudorov Juventus se ne predaje! U drugoj utakmici za redom su zabili četiri gola i izveli čudo
Foto: Alberto Lingria

Nekoliko dana nakon pobjede nad Interom od 4-3 u prvenstvu, Juventus je još jednom zabio četiri komada i u sudačkoj nadoknadi izvukao pozitivan rezultat. Tudor je sjajno posložio svoju momčad

Kakvu utakmicu su odigrali Juventus i Borussia Dortmund u Torinu. Festival nogometa s čak osam golova i pravi pokazatelj zašto je Liga prvaka najelitnije natjecanje u nogometu. Nakon 0-0 na poluvremenu, Navijači na Allianz stadionu doživjeli su nevjerojatne scene u kojima je Borussia imala sve u svojim rukama, ali je ipak Juventus stigao do boda u dramatičnoj završnici. Ova utakmica je dokaz da je Tudorov Juventus spreman zabijati golove, a sada su to dokazali i u drugoj utakmici za redom.

Serie A - Juventus v Inter Milan
Foto: Alberto Lingria

Utakmicu prije spektakla protiv Borussije, Juventus je četiri gola utrpao i milanskom Interu u velikom derbiju Serie A. I ta je utakmica bila puna preokreta, a "stara dama" je pokazala da za nju ove sezone nema predaje. Protiv Intera su četvrti gol također zabili u sudačkoj nadoknadi i odnijeli pobjedu, a sada su nevjerojatnom mentalnom snagom i mirnoćom izbjegli poraz. Sve je to potpis Igora Tudora koji je "otključao" Dušana Vlahovića i našao mu ulogu nakon priča da napušta Juventus, a onda je i posložio svoju momčad koja se ne predaje.

Nevjerojatno zvuči da je Juventus zabio osam golova u dvije utakmice, a dojmljivo je da su u obje režirali fantastične preokrete. Istina, Juventus je pod Tudorom već zabio četiri ili više gola u dvije utakmice za redom. Bilo je to na Svjetskom klupskom prvenstvu kada su protivnici bili Al-Ain i Wydad iz Casablance, koji nisu ni blizu Interu i Borussiji. Nakon ove utakmice Tudor je pokazao koliko je mentalno pripremio momčad i od "stare dame" će se puno očekivati. I u Serie A i u Ligi prvaka, a čini se kako je Tudor pravi čovjek za to.
 

