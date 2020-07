Tudorovo crno proljeće: Čak pet poraza u posljednjih 8 utakmica

Od dolaska na klupu, Igor Tudor je Hajduk vodio u 13 utakmica, a statistika kaže da je pobijedio šest puta, izgubio šest puta i jednom remizirao. Siromašno za momčad koja želi u kvalifikacije za Ligu prvaka

<p>Mislim da smo krenuli u dobrom smjeru. Započeli smo procese, imamo jasan cilj, a to je ulazak u kvalifikacije za Ligu prvaka. Ako vidimo tijekom sezone da ne možemo to ostvariti, napustit ćemo klub. Svi koji ne žele s nama, moraju otići, govorio je predsjednik <strong>Hajduka Marin Brbić</strong> na početku sezone. </p><p>To su bile njegove riječi nakon prvog Hajdukovog poraza u sezoni i sramotnog ispadanja iz Europe od malteške Gzire United nakon čega je otkaz dobio Siniša Oreščanin. Njega je naslijedio<strong> Damir Burić </strong>koji je vratio 'bile' na prvo mjesto nakon 1399 dana, ali kratko je trajalo ta renesansa. Ubrzo je Burić pao u krizu zbog koje je izgubio prvo mjesto na tablici, a onda završio kao i svoj prethodnik. Dobio otkaz.</p><p>Četiri kola su do kraja turbulentne Hajdukove sezone u kojoj su imali brdo uspona i padova, a situacija nije baš najbajnija. Igor Tudor je kao posljednji na ovosezonskoj listi sjeo na klupu 'bilih' kako bi oživio momčad i osigurao drugo mjesto, no njemu zapravo ide gore nego njegovom prethodniku.</p><p>Od dolaska na klupu, Igor Tudor je Hajduk vodio u 13 utakmica, a statistika kaže da je pobijedio šest puta, izgubio šest puta i jednom remizirao. Na prvi pogled biste mislili da je riječ o nekom klubu koji se bori za sredinu tablice, a ne o momčadi kojoj su cilj kvalifikacije za Ligu prvaka. Ima tu i još nekoliko stvari koje ne idu Tudoru prilog, a to je da je u posljednjih osam utakmica doživio čak pet poraza, a u nastavku prvenstva nakon korone ima tri pobjede i tri poraza.</p><p>Za usporedbu, Damir Burić je Hajduk vodio u 19 utakmica u prvenstvu, skupio 10 pobjeda, pet remija i četiri poraza. Dakle, Tudor već sada ima više poraza, a uz to Hajduku slijede još četiri kola, a protivnici su Osijek, Rijeka, Dinamo i Inter. </p><p>Tudorovo crno proljeće bacilo ih je na treće mjesto uz utakmicu više u odnosu na Rijeku i Osijek, ali unatoč broju poraza, Splićani su i dalje u jako dobroj situaciji. Drugo mjesto mogu osigurati pobjedama protiv izravnih konkurenata Osijeka i Rijeke, ali tu je još i derbi protiv Dinama. No, što ako rezultati budu negativni? E pa Tudoru će se klupa ozbiljno zatresti, kao i predsjedniku Brbiću koji je rekao da će otići ako ne osvoje drugo mjesto. </p><p>Razočarani i očajni navijači Hajduka su tijekom utakmice protiv Gorice u jednom trenutku vikali predsjedniku Marinu Brbiću da ubaci u igru savjetnika Marija Stanića. Bilo je i uzvika 'igrajte pi*kice' i 'Tudore, dobio si otkaz'. Da, toliko je Hajdukova igra negledljiva, a pitanje je može li trener popraviti sve do kraja prvenstva. Vremena je malo, protivnici su teški. A taj poraz posebno boli jer je ispalo kao da su se 'bili' već pomirili s tim i uoči utakmice, a to se može pročitati i iz Tudorovih riječi. </p><p>- Bilo je previše ovo za našu mladost protiv dobro organizirane Gorice, čestitam im, mi se okrećemo budućnosti. Imamo važnu utakmicu s Osijekom, moramo se regenerirati. I dalje je sve u našim rukama, još je četiri kola do kraja. Idemo dobiti Osijek doma. Puno je izostanaka. Nije bila stvar u sustavu, ovo je za našu mladost bilo previše. Imali smo svoje šanse i prilike, ovo je jedna lekcija za njih. Nije bilo dovoljno kvalitete u te mladost za dobit utakmicu - rekao je Tudor nakon poraza od Gorice (3-1).</p><p>Da, Splićani su igrali bez nekoliko važnih igrača, ali bacimo pogled samo nekoliko dana unatrag kada je desetkovani Slaven Belupo stigao na Poljud i skoro uzeo bod, a Tomislav Stipić je na klupi imao samo pet igrača. </p><p>Ako Hajduk ne osvoji drugo mjesto i ne plasira se u kvalifikacije za Ligu prvaka, stvar je jasna. Tudor će završiti kao svoji prethodnici. Dobiti otkaz.</p>