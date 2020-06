Razočarana Torcida: 'Igrajte pi*kice! Uvedite Stanića u igru'

<p><strong>Osijek, Dinamo, Rijeka, Hajduk</strong>. To je bio raspored Gorice u HNL-u u posljednjih 13 dana. Poraz od Osijeka, a onda sjajan niz. Remi s Dinamom, pobjeda na Rujevici i sad pobjeda protiv Hajduka. Sedam bodova u tri kola. Valdas Dambrauskas je napravio sjajan posao a svojom momčadi.</p><p>Istina, Hajduk je u Veliku Goricu došao bez sedam standardnih igrača, ali kako je <strong>Gorica</strong> igrala, vjerojatno bi srušila "bile" i da su došli s kompletnom momčadi.</p><p>Prije utakmice su na parkingu Marin Brbić, predsjednik, Ivan Kepčija sportski direktor i Mario Stanić savjetnik predsjednika Brbića bili jako dobro raspoloženi.</p><p>Ugodno smo se pozdravili sa Stanićem, izgledao je optimistično, ali osmijeh je brzo nestao s lica. Brbić, Stanić i Kepčija su cijelo vrijeme razgovarali u loži, a na travnjaku je Gorica dominirale protiv njihove momčadi.</p><p>Torcida je malo navijala, malo prozivala, nakon što je Jakoliš smanjio na 2-1 počeli su skandirati da hoće pobjedu, ali Gorica je uskoro dali treći gol. Bilo je i uzvika 'igrajte pi*kice', a s tribina je netko dobacivao i: Tudore, dobio si otkaz. </p><p>Nije Splićanima sretno gostovanje kod Goričana. Ovo im je bilo peto računajući HNL i Kup.</p><p>Došli su do 1-1 u prvoj utakmici s Goricom, a ovo im je četvrti poraz zaredom na ovom stadionu. Ovdje su ispali iz Kupa, a sad su ostali i bez drugog mjesta. Hajduk ima jako težak raspored i lako je moguće da mu je ovaj poraz presudio u borbi za mjesto koje donosi mjesto u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Bilo je dosta hajdukovaca i na "glavnoj" tribini stadiona u Velikoj Gorici. Oni su dobacivali predsjedniku Marinu Brbiću. Neka Stanić uđe u igru, vikali su predsjedniku.</p><p>Prilikom izlaska Kristijana Lovrića, navijači su predsjedniku Brbiću vikali da ga kupi, na što se on kiselo nasmijao.</p><p>Gorica je još jednom bila "crna mačka" Hajduku. Josip Posavec je primio nekoliko kiks golova, ali je protiv Gorice bio jedan od najboljih hajdukovaca. Da nije bio raspoložen, primio bi Hajduk i koji gol više.</p>