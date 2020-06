Tudor: Ma bilo je ovo previše za našu mladost, to nam je lekcija

Imamo važnu utamicu s Osijekom, moramo se regenerirati. I dalje je sve u našim rukama, još je četiri kola do kraja. Idemo dobiti Osijek doma, kazao je trener Hajduka Igor Tudor...

<p>Bez sedam igrača<strong> Hajduk</strong> je došao u <strong>Veliku Goricu</strong> i bilo je jasno da će se hajdučka mladost teško nositi s dobro organiziranom Goricom. To smo mogli vidjeti od samog početka kada su domaćini nametnuli svoj stil igre i vrlo brzo došli do gola.</p><p>Gorica je na kraju pobijedila 3-1 golovima <strong>Suka, Hamada i Ndiaye</strong>, dok je jedini gol za Hajduk zabio <strong>Jakoliš</strong>. No i taj gol je bio poklon od domaćina jer Splićani su bili u potpunosti nadigrani i nemoćni.</p><p>- Bilo je previše ovo za našu mladost protiv dobro organizirane Gorice, čestitam im, mi se okrećemo budućnosti. Imamo važnu utakmicu s Osijekom, moramo se regenerirati. I dalje je sve u našim rukama, još je četiri kola do kraja. Idemo dobiti Osijek doma. Puno je izostanaka, bilo je logično da stanemo u obrani s četiri - kazao je<strong> Igor Tudor </strong>nakon utakmice koji je vrlo mirno podnio poraz te ga je očito već i prebolio.</p><p>Hajdukovi mladići jednostavno nisu mogli parirati čvrstim domaćinima u sredini terena, a upravo su zbog te nadmoći Goričani došli do tri lagana gola. Brnić, Nejašmić, Čuić, Vušković, Kreković, Blagaić su mladići koji su zaigrali protiv Gorice, a a riječ je sve o igračima s 20 ili manje godina...</p><p>Splićanima se za sljedeću utakmicu vraća nekoliko igrača kao što su Caktaš i Dimitrov, a to će bit ključna utakmica ako žele do Lige prvaka. Imaju bod više od Osijeka, ali i utakmicu više.</p><p>- Nije bila stvar u sustavu, ovo je za našu mladost bilo previše. Imali smo svoje šanse i prilike, ovo je jedna lekcija za njih. Nije bilo dovoljno kvalitete u te mladost za dobit utakmicu. Treba nešto više. Vrlo je važno pobijediti Osijek. Treba se dobro pripremiti. Igramo kod kuće, petorica igrača nam se vraćaju koji daju drugačiju težinu momčadi - zaključio je Tudor.</p><p>Splićanima slijedi nekoliko teških dana, a onda im u nedjelju od 19 sati slijedi utakmica protiv Osijeka koja je biti ili ne biti. </p>