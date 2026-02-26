Jesu li isti kriteriji HNS-a? Tudoru šest, Leki i Bjelici po pet utakmica kazne, Sanchezu dvije

Jedna od najvećih primjedbi hrvatskih nogometnih klubova je neujednačenost kriterija dosuđivanja prekršaja, žutih i crvenih kartona te kaznenih udaraca, pogotovo zbog igranja rukom... Iz tjedna u tjedan svjedočimo prosvjedima i optužbama, ali malo toga se mijenja. Psi laju – karavana ide dalje, a razdor je svakim danom sve veći, sve je više nezadovoljnih.

Pokretanje videa... 00:22 Rakitić smirivao Sancheza ispred svlačionice | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Ništa bolja nije situacija ni kad su u pitanju kazne disciplinskog suca, kako prijašnjih, tako i aktualnog Alana Klakočera, koji je trenera Rijeke Sancheza kaznio s dvije utakmice zbog neprimjerenog ponašanja tijekom derbija s Hajdukom na Poljudu. Podsjetimo, Sanchez je poludio na odluku suca Darija Bela da Petroviču pokaže crveni karton zbog grubog prekršaja na Guillamóna. Ušao je skoro pet metara u teren i mahao rukama, zatim se unio u lice glavnom sucu te mu je to donijelo crveni karton. Nakon toga je došao na klupu i bacio bocu u pod te nastavio ludovati, sve dok mu nisu rekli da je vidio samo jednu snimku, dok ona iz drugog kuta otkriva da je prekršaj bio doista pogibeljan te da je njegov igrač zaslužio isključenje.

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Disciplinski sudac bio je blag, kaznio je trenera Rijeke s dvije utakmice kazne, ali u nekim sličnim prilikama znao je odrezati i puno veće kazne. Tako je treneru Hajduka Ivanu Leki, koji je isključen na derbiju u Maksimiru zbog psovanja i vrijeđanja glavnog suca utakmice bio kažnjen s 2.500 eura te čak pet utakmica kazne.

Zagreb: Trener Hajduka Ivan Leko izgubio živce te zaradio isključenje | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nenad Bjelica kažnjen je također s pet utakmica i 2.000 kuna kazne zbog toga što je sucu Zebecu nakon utakmice kazao rekao: "Pi**a vam materina, je**m vam mater na vašem suđenju! Prepali ste se domaćina, zato tako i sudite"

Osijek i Dinamo susreli se u 30. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Najdrastičniji primjer je Igor Tudor, koji je tijekom utakmice njegovog Hajduka i Slaven Belupa u Koprivnici isključen zbog napuštanja tehničkog prostora u više navrata tijekom utakmice. Pred kraj utakmice je ušao u teren za igru negodujući na sučevu odluku, s obzirom da je igra bila u tijeku, isključen je u prvom prekidu ali nije odmah želio napustiti teren, nego tek nakon par minuta natezanja sa sucem Matocom. Tudor je kažnjen sa šest utakmica...

Koprivnica: Tudora zbog stalnih prigovora zaštitari udaljili s terena | Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

Nedavno je i Mario Carević imao ispad u poluvremenu utakmice njegove Gorice i Lokomotive, napao je suca Zdenka Lovrića zbog spornog kaznenog udarca i nepuštanja prednosti u kontra napasu, čak je prijetio da njegova momčad neće izaći igrati drugo poluvrijeme, ali na koncu nije suspendiran, prošao je samo s novčanom kaznom. Primjera je dosta, ali i raspona kazni, što mnoge čini nezadovoljnima...