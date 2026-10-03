TUGA, JAD I BIJEDA Modrić više širio ruke nego gledao suigrače, Ivanoviću reći kako igraju krila!

Engleska je u subotu na Rujevici nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti nogometne reprezentacije i slavila čak 4-0. "Vatreni" su izgledali obezglavljeno tijekom cijele utakmice, u prvom poluvremenu sve do pred odlazak na odmor nije kreirala niti jednu šansu, dok su Englezi zabili četiri komada. Razloga za zadovoljstvo jednostavno nema.

Hrvatska (4-3-3): Livaković – Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić – Kovačić, Modrić, Sučić – Ivanović, Musa, Baturina

Livaković (5) - Primio je sedam golova, a Hrvatska mu i dalje mora zahvaliti što ih nije bilo još više. Englezi su ga zasipali udarcima, a nekoliko obrana spriječilo je da bruka na Rujevici bude još veća.

Stanišić (3) - Najgora utakmica u reprezentativnom dresu. Cijelu je večer kasnio pola koraka za Gordonom, kojem je prolazilo apsolutno sve. A kad se činilo da ne može gore, potpuno rutinskim dodavanjem prema Livakoviću poklonio je Englezima šesti gol.

Šutalo (od 76. minute) (x) - Prekratko u igri za ocjenu.

Vušković (3) - Loše je komunicirao sa suigračima, a još se lošije postavljao. Ni u duelima, njegovu najjačem oružju, nije bio ni blizu svoje razine. Potonuo je zajedno s ostatkom momčadi.

Gvardiol (3) - Bio je nervozan od prve minute, naivno je izlijetao i loše stajao u zadnjoj liniji. Od nepropusnog Joška na kojeg smo navikli nije bilo ni traga.

Perišić (3) - Nije on kriv što Hrvatska nema pravog lijevog beka. No na Rujevici se vidjelo da 37-godišnjak ne može biti rješenje za tu poziciju u novom kvalifikacijskom ciklusu. Eksplozivni Saka svaki je put birao kojim će putem do Livakovićeve mreže.

Kovačić (3) - Bio je jedan od rijetkih koji je zadržao loptu na nogama dulje od nekoliko sekundi. Ipak, promašaj iz prvog poluvremena teško bi opravdali i najveći optimisti.

Modrić (3) - Kad brod tone, momčad od kapetana očekuje samopouzdanje i poticaj. Modrić je na Rujevici češće raširio ruke nego se obratio suigračima. Sve je više pitanja o tome mogu li on i Kovačić i dalje biti partneri u veznom redu.

Foto: Antonio Bronic

Jakić (od 57. minute) (4) - Dalić ga je pred kraj mandata uglavnom koristio na lijevom beku, a Bilić mu je dao priliku u veznom redu. Trčao je i borio se, ali za ovakve utakmice ne nudi dovoljno tehnike.

Sučić (4) - Pretrčao je mnogo, kao i uvijek. No uloga napadačkog veznog nije mu prirodna i to se vidjelo.

Pašalić (od 46. minute) (4) - Ušao je pri 4-0, kad više nije bilo što spasiti.

Ivanović (3) - Lewis Hall pamtit će ovu večer. Franji nije uspjelo baš ništa protiv beka Newcastlea, koji je izgledao kao Roberto Carlos iz najboljih dana. Kad bi dobio loptu, umjesto prema golu najčešće se okretao natrag, a u duelima jedan na jedan nije imao čime proći Halla. Ni bez lopte nije bilo bolje.

Musa (4) - Pale sam na svijetu. Prvo poluvrijeme odradio je kao solidan kondicijski trening, no teško da bi itko u napadu "vatrenih" tada napravio više.

Matanović (od 46. minute) (4) - Fizički je zadao malo više posla krupnim engleskim stoperima i bolje je čuvao loptu od Muse. Na sliku utakmice ipak nije utjecao.

Baturina (3) - Vratio se u početni sastav nakon što je zbog bolesti propustio utakmice s Češkom i Španjolskom. Kod jednog gola izgubio je koncentraciju i ostavio Saku potpuno samog, a Englez mu se odmah kaznio.

Vlašić (od 46. minute) (4) - Bio je koncentriraniji i više je pomagao u obrani od Baturine.

Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ocjene Engleza

Engleska (4-2-3-1): Pickford - Quansah, Konsa, Guehi, Hall - Scott, Anderson - Saka, Bellingham, Gordon - Kane

Pickford (5), Quansah (5), Konsa (5), Guehi (5), Hall (6), Scott (5), Anderson (6), Saka (7), Bellingham (8), Gordon (7), Kane (7)